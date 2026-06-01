ENERGreen Talks Galápagos 2026: Un encuentro C-Level en un entorno emblemático

Los próximos 3 y 4 de junio, la isla San Cristóbal será sede de la tercera edición de ENERGreen Talks: The Road to Clean Energy, un encuentro internacional de alto nivel que reunirá a ejecutivos, autoridades, academia y especialistas del sector energético en torno a la transición hacia las energías limpias y la sostenibilidad.
Este evento, concebido como un espacio C-Level, se distingue por convocar a líderes empresariales y tomadores de decisión en un entorno único: el Centro de Convenciones Charles Darwin, en las Islas Galápagos, símbolo mundial de biodiversidad y sostenibilidad.
La edición 2026 será exclusivamente en inglés, consolidando a Galápagos como un laboratorio global de innovación climática y un punto de encuentro estratégico para el diálogo internacional.
Tres ediciones, una ruta global hacia las energías limpias
- Primera edición – Quito, mayo de 2025: reunió a más de 300 expertos energéticos nacionales e internacionales, marcando el inicio de este foro multisectorial.
- Segunda edición – Madrid, diciembre de 2025: congregó a empresarios de América Latina y Europa, fortaleciendo la dimensión internacional del encuentro.
- Tercera edición – Galápagos, junio de 2026: se consolida como un hito en la agenda global, con un enfoque C-Level y un entorno emblemático para la innovación climática.
Expositores destacados
- Michael Valdivieso, CEO de Equator Energy, presentará el proyecto Conolophus, una iniciativa de energías renovables diseñada para proteger un ecosistema único.
- Dan van der Horst, académico de la Universidad de Edimburgo, aportará la visión investigadora sobre el Galápagos Living Lab y su potencial como plataforma de innovación energética.
- Norman Wray, Engagement Manager de Oceans Finance Company (OFC), intervendrá en la sesión de compromisos para vincular la transición energética con mecanismos financieros de impacto global.
- Paul Mena, investigador de la Universidad de Salamanca, participará en el diálogo estratégico sobre cómo transformar la conversación en proyectos concretos y sostenibles.
El programa incluye diálogos estratégicos sobre financiación de la transición energética, mercados de carbono de alta integridad, innovación tecnológica y liderazgo público en sostenibilidad, así como la entrega de los ENERGreen Awards, que reconocerán a los actores más destacados en categorías como Capital Privado para la Naturaleza, Innovación y Tecnología para la Descarbonización, Impacto Comunitario y Narrativa Pública.
Con el respaldo de Péndulo Estratégico, BritCham Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito, junto a aliados internacionales como la Universidad de Edimburgo, ENERGreen Talks Galápagos 2026 se proyecta como un hito en la agenda global de energías limpias.
Con información de Péndulo