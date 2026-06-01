ENERGreen Talks Galápagos 2026: Un encuentro C-Level en un entorno emblemático

Los próximos 3 y 4 de junio, la isla San Cristóbal será sede de la tercera edición de ENERGreen Talks: The Road to Clean Energy, un encuentro internacional de alto nivel que reunirá a ejecutivos, autoridades, academia y especialistas del sector energético en torno a la transición hacia las energías limpias y la sostenibilidad.

Este evento, concebido como un espacio C-Level, se distingue por convocar a líderes empresariales y tomadores de decisión en un entorno único: el Centro de Convenciones Charles Darwin, en las Islas Galápagos, símbolo mundial de biodiversidad y sostenibilidad.

La edición 2026 será exclusivamente en inglés, consolidando a Galápagos como un laboratorio global de innovación climática y un punto de encuentro estratégico para el diálogo internacional.

Tres ediciones, una ruta global hacia las energías limpias

Primera edición – Quito, mayo de 2025 : reunió a más de 300 expertos energéticos nacionales e internacionales , marcando el inicio de este foro multisectorial.

: reunió a más de , marcando el inicio de este foro multisectorial. Segunda edición – Madrid, diciembre de 2025 : congregó a empresarios de América Latina y Europa , fortaleciendo la dimensión internacional del encuentro.

: congregó a , fortaleciendo la dimensión internacional del encuentro. Tercera edición – Galápagos, junio de 2026: se consolida como un hito en la agenda global, con un enfoque C-Level y un entorno emblemático para la innovación climática.

Expositores destacados

Michael Valdivieso , CEO de Equator Energy , presentará el proyecto Conolophus , una iniciativa de energías renovables diseñada para proteger un ecosistema único.

, CEO de , presentará el proyecto , una iniciativa de energías renovables diseñada para proteger un ecosistema único. Dan van der Horst , académico de la Universidad de Edimburgo , aportará la visión investigadora sobre el Galápagos Living Lab y su potencial como plataforma de innovación energética.

, académico de la , aportará la visión investigadora sobre el y su potencial como plataforma de innovación energética. Norman Wray , Engagement Manager de Oceans Finance Company (OFC) , intervendrá en la sesión de compromisos para vincular la transición energética con mecanismos financieros de impacto global.

, Engagement Manager de , intervendrá en la sesión de compromisos para vincular la transición energética con mecanismos financieros de impacto global. Paul Mena, investigador de la Universidad de Salamanca, participará en el diálogo estratégico sobre cómo transformar la conversación en proyectos concretos y sostenibles.

El programa incluye diálogos estratégicos sobre financiación de la transición energética, mercados de carbono de alta integridad, innovación tecnológica y liderazgo público en sostenibilidad, así como la entrega de los ENERGreen Awards, que reconocerán a los actores más destacados en categorías como Capital Privado para la Naturaleza, Innovación y Tecnología para la Descarbonización, Impacto Comunitario y Narrativa Pública.

Con el respaldo de Péndulo Estratégico, BritCham Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito, junto a aliados internacionales como la Universidad de Edimburgo, ENERGreen Talks Galápagos 2026 se proyecta como un hito en la agenda global de energías limpias.

Con información de Péndulo