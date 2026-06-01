La prensa internacional se rinde ante Willian Pacho: “Pasará a la historia como un indiscutible de Luis Enrique en el PSG”

El nombre de Willian Pacho ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol ecuatoriano. Tras conquistar por segundo año consecutivo la UEFA Champions League con el PSG, el defensor tricolor recibe elogios de la prensa internacional, que lo destaca como una de las piezas fundamentales del exitoso proyecto liderado por Luis Enrique. A pocos días del Mundial 2026, el ecuatoriano atraviesa el mejor momento de su carrera.

Willian Pacho se consolida como una figura histórica del PSG

La conquista de una nueva UEFA Champions League ratifica el crecimiento de Willian Pacho en la élite del fútbol mundial.

El defensor ecuatoriano fue nuevamente una de las piezas clave del Paris Saint-Germain en una campaña que terminó con la obtención de la segunda «orejona» consecutiva para el club francés.

Analistas y medios deportivos internacionales coinciden en que el zaguero se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del esquema de Luis Enrique, formando parte de una columna vertebral integrada por figuras como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Marquinhos.

Su regularidad, liderazgo y capacidad defensiva han sido determinantes para que el PSG mantenga su dominio en Europa.

La prensa destaca el impacto del ecuatoriano en el campeón de Europa

Tras la obtención del título continental, diversos medios internacionales resaltaron que Pacho ya es considerado uno de los jugadores «indiscutibles» dentro del proyecto deportivo del PSG.

El ecuatoriano no solo ha logrado consolidarse como titular, sino que además se ha convertido en uno de los referentes defensivos del equipo parisino.

Con apenas unos años en el máximo nivel europeo, Pacho ha pasado de ser una promesa del fútbol ecuatoriano a convertirse en uno de los defensores más valorados del continente.

El Mundial 2026 ya está en la mente de Pacho

Después de celebrar una nueva Champions League, el defensor reconoció que su siguiente objetivo es la Copa del Mundo con la selección ecuatoriana.

En declaraciones posteriores a la final, el futbolista mostró su ilusión por representar al país en el torneo más importante del fútbol.

“Ahora viene el Mundial, tengo mucha ilusión con mi país.

Toca disfrutar este día, dos días y luego ir con la Selección.

Tengo ilusión de llegar lejos con la Selección, tenemos un gran equipo y espero que esto pueda motivarme más y a mis compañeros”, expresó.

Las palabras del defensor reflejan el entusiasmo que existe dentro de la Tricolor de cara a una participación mundialista que genera grandes expectativas entre los aficionados ecuatorianos.

El emotivo mensaje de Willian Pacho para Piero Hincapié

La final europea tuvo un significado especial para Ecuador.

Por primera vez en mucho tiempo, dos futbolistas ecuatorianos se enfrentaron en una definición por el máximo título continental, garantizando que el país tendría un campeón de Europa.

Tras el encuentro, Pacho dedicó palabras de admiración y afecto a Piero Hincapié, quien defendió los colores del Arsenal.“A Piero lo quiero mucho, he tenido buena relación con él.

Más allá del resultado de hoy, la amistad está ahí, es como mi hermano.

Estoy feliz de haber jugado una final contra él”, afirmó.

El gesto fue ampliamente destacado por los aficionados, quienes celebraron la unión y el compañerismo entre dos de las principales figuras de la selección nacional.

Ecuador llega al Mundial con referentes en la élite europea

La actualidad de futbolistas como Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y otros referentes ilusiona a los ecuatorianos de cara al Mundial 2026.

Por primera vez, la Tricolor contará con varios jugadores que llegan al torneo después de competir y triunfar en los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

El liderazgo de estos futbolistas será clave para que Ecuador aspire a superar sus mejores actuaciones históricas en una Copa del Mundo.

Willian Pacho sigue rompiendo barreras para Ecuador

El defensor nacido en Quinindé se ha convertido en uno de los máximos referentes del fútbol ecuatoriano moderno.

Su consolidación en Europa y sus títulos con el PSG representan un hito para el deporte nacional, especialmente en una posición históricamente poco reconocida como la defensa central.

La obtención de dos Champions League consecutivas fortalece su candidatura para ser considerado uno de los mejores futbolistas ecuatorianos de todos los tiempos.

Además, su crecimiento coincide con una generación que aspira a convertir a Ecuador en protagonista del fútbol internacional durante la próxima década.

Willian Pacho conquista una nueva Champions League con el PSG

Ecuador define su camino hacia el Mundial 2026

Piero Hincapié y su destacada temporada en Europa

Moisés Caicedo lidera a la nueva generación de la Tricolor

Enner Valencia y el mensaje de confianza para el Mundial

Con información de – El Universo