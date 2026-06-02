China está lista para participar activamente a la RDC y otros países africanos afectados por el ébola

BEIJING, China está en lista para ayudar activamente a los países africanos afectados por el último brote de ébola, incluida la República Democrática del Congo (RDC), informó hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

Lin hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria al responder una consulta relacionada con el tema.

Lin manifestó que China y África son buenos hermanos que se apoyan en las buenas y en las malas, y el país asiático siente una profunda empatía por el actual brote de una nueva oleada de ébola en la RDC.

Lin mencionó que en 2015 China había brindado un enorme apoyo a tres países de África Occidental que luchaban contra el ébola, y que ahora China está en lista para ayudar activamente a los países afectados por el último brote, como la RDC.

«Para ello, el Gobierno chino ha decidido proporcionar asistencia humanitaria de emergencia a la RDC y, en particular, enviar equipos de expertos médicos para servicios y asistencia médica», detalló Lin.

El portavoz señaló que China también ha brindado asistencia a la Comisión de la Unión Africana, ha cooperado en la prevención y el control de epidemias, y ha fortalecido conjuntamente la capacidad de los países africanos para combatir la epidemia.

«Mientras hablamos, los equipos médicos chinos están sobre el terreno luchando contra la enfermedad hombro con hombro con el pueblo africano», destacó Lin, y agregó que China mantendrá un contacto estrecho con la RDC y otros países africanos para vencer al ébola.

«También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome más concretos para ayudar a la RDC ya otros países africanos a derrotar el brote de ébola lo antes posible», agregó Lin.

Con información de – Xinhua