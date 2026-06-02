Pronóstico del clima para este martes 2 de junio: aumentan las temperaturas y la radiación UV en Ecuador

El Inamhi advierte un incremento de la temperatura ambiente en la Costa y la Sierra, mientras que los niveles de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la advertencia meteorológica N.° 40 y alertó sobre un incremento de la temperatura ambiente en varias provincias del país durante este martes 2 de junio de 2026.

Según el organismo, las condiciones atmosféricas favorecerán un aumento de las temperaturas diurnas, especialmente en gran parte de la región Litoral y en varios sectores de la Sierra ecuatoriana.

Además, se prevén niveles de radiación ultravioleta (UV) entre altos y muy altos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante las horas de mayor exposición solar.

Temperaturas más altas en la Costa y la Sierra

El pronóstico del Inamhi señala que las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 34 grados centígrados en algunas localidades del Litoral, mientras que en la Sierra los registros podrían llegar a los 26 grados.

Las temperaturas previstas para este martes son:

Costa (Litoral): entre 23 °C y 34 °C.

Sierra: entre 8 °C y 26 °C.

Amazonía: entre 22 °C y 31 °C.

Galápagos: entre 24 °C y 31 °C.

Estas condiciones responden a una disminución de la nubosidad en determinadas zonas del país, lo que permite una mayor incidencia de la radiación solar durante el día.

Radiación UV entre alta y muy alta

El Inamhi también informó que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos y muy altos en varias regiones del Ecuador.

La exposición prolongada a este tipo de radiación puede generar afectaciones en la piel y los ojos, por lo que las autoridades recomiendan:

Utilizar protector solar.

Usar sombrero o gorra.

Vestir ropa de manga larga cuando sea posible.

Mantenerse hidratado.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Advertencia meteorológica continúa vigente

La advertencia meteorológica N.° 40 se mantiene activa debido a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

El Inamhi monitorea de forma permanente la evolución de las temperaturas y otros fenómenos atmosféricos que podrían afectar distintas zonas del país.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.

¿Qué significa una radiación UV muy alta?

Los niveles muy altos de radiación UV representan un riesgo elevado para la salud si no se toman medidas preventivas.

Incluso en días con temperaturas moderadas, la intensidad de los rayos ultravioleta puede provocar quemaduras solares en pocos minutos y aumentar el riesgo de enfermedades cutáneas a largo plazo.

Por ello, especialistas recomiendan limitar las actividades al aire libre durante las horas de máxima radiación y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Inamhi emite nueva advertencia meteorológica para varias provincias del Ecuador.

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Con información de – El Universo