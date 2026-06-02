China expresa disposición a colaborar con Brasil para ampliar aún más la cooperación general con América Latina

BEIJING, China ha sido siempre un amigo confiable de los países de América Latina y el Caribe y está dispuesta a colaborar con los países de la región, incluido Brasil, para profundizar y ampliar aún más la cooperación general entre China y América Latina, declaró Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones el lunes durante el quinto Diálogo Estratégico Integral a Nivel Ministerial China-Brasil, que tuvo lugar en Beijing con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

Bajo la guía estratégica de ambos jefes de Estado, las relaciones entre China y Brasil se han vuelto cada vez más globales, estratégicas y de gran alcance en los últimos años, resaltó Wang.

El canciller chino añadió que «la cooperación práctica en todos los ámbitos se ha fortalecido constantemente y los dos pueblos nunca han estado tan unidos».

Wang señaló que ambas partes deben implementar plenamente el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, seguir impulsando la construcción de una comunidad China-Brasil con un futuro compartido, afrontar conjuntamente los diversos desafíos externos y fomentar una mayor sinergia para sus respectivas iniciativas de modernización y para la unidad y el desarrollo de los países del Sur Global.

Tras destacar que China valora el compromiso de largos datos del gobierno brasileño con el principio de una sola China, Wang indicó que China apoya a Brasil en la salvaguardia de su soberanía nacional, la defensa de su independencia y autonomía y el logro de un mayor desarrollo.

El canciller chino puntualizó que ambas partes deben impulsar los intercambios y la cooperación en la cultura, la educación, el turismo, los deportes, los asuntos subnacionales, la juventud, los medios de comunicación y otros ámbitos, y recalcó la importancia de fortalecer la comunicación y la coordinación en el marco de mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas y los BRICS, implementar con diligencia las cuatro iniciativas globales grandes propuestas por China y promover el desarrollo de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

Vieira subrayó que Brasil siempre se adherirá al principio de una sola China y expresó que su país aspira a consolidar la confianza estratégica mutua con China, profundizar la cooperación práctica, afianzar el apoyo público a las relaciones bilaterales y alcanzar la prosperidad común.

Tras destacar que tanto Brasil como China son fuerzas importantes que impulsan el multilateralismo y el libre comercio, Vieira manifestó que Brasil está dispuesto a colaborar con China para fortalecer la coordinación multilateral, promover conjuntamente la reforma del sistema de gobernanza global, defender la autoridad de las Naciones Unidas y fomentar la equidad y la justicia internacionales.

Con información de – Xinhua