Remoción de Aquiles Alvarez: comisión sesionará antes de abrir el periodo de pruebas

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil entra en una fase decisiva; esta semana podrían comenzar a correr los diez días hábiles para la presentación de pruebas.

El proceso de remoción impulsado contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, avanza hacia una nueva etapa clave.

La Comisión de Mesa del Concejo Cantonal tiene previsto reunirse para resolver sobre el expediente y dar paso a la apertura formal del período probatorio contemplado en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La decisión marcará el inicio de una fase determinante dentro del procedimiento administrativo que busca establecer si existen elementos suficientes para sustentar la solicitud de remoción presentada contra el burgomaestre.

Comisión de Mesa analizará expediente y definirá próximos pasos

El presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, confirmó que los tres integrantes de la instancia tenían previsto reunirse para analizar la documentación incorporada al expediente y adoptar una resolución respecto al trámite.

Según explicó, la apertura del período de pruebas forma parte del procedimiento legal y permitiría continuar con el proceso una vez superadas las dificultades relacionadas con la notificación al alcalde.

Escala sostuvo que la comisión busca garantizar el cumplimiento estricto de la normativa y respetar todas las etapas contempladas en el Cootad.

¿Cuándo comenzarán a correr los diez días para presentar pruebas?

Aunque se prevé que esta semana se habilite la etapa probatoria, Escala aclaró que el plazo aún no ha comenzado a contabilizarse.

Para que los diez días hábiles entren en vigencia, primero debe existir una resolución formal de la Comisión de Mesa y posteriormente notificarse a todas las partes involucradas.

De acuerdo con el procedimiento, una vez realizada la notificación, el término empezará a correr desde el día hábil siguiente.

Esto significa que, si la resolución se adopta y notifica durante esta semana, la presentación de pruebas podría iniciar inmediatamente después.

Notificación a las partes será clave para activar el proceso

La resolución que adopte la Comisión de Mesa deberá ser comunicada a los representantes legales de las partes mediante los correos electrónicos registrados en el expediente.

La notificación constituye un requisito fundamental para la validez del procedimiento, ya que activa oficialmente los plazos previstos en la ley y garantiza el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

Polémica por la notificación al alcalde de Guayaquil

Uno de los aspectos que ha generado controversia durante el proceso ha sido la notificación al alcalde Aquiles Alvarez.

Escala señaló que la negativa del funcionario a firmar la citación no implicó la suspensión del procedimiento ni invalidó el acto de notificación.

Sin embargo, reconoció que existieron complicaciones operativas que obligaron a la Comisión de Mesa a gestionar mecanismos que permitieran garantizar el acceso a la defensa y la representación legal del alcalde durante el desarrollo del proceso.

Comisión insiste en garantizar el debido proceso

Las autoridades involucradas han reiterado que todas las actuaciones se desarrollan bajo el principio del debido proceso.

Escala aseguró que existe consenso entre los integrantes de la Comisión de Mesa para actuar conforme a la normativa vigente y garantizar la legalidad de cada etapa.

La comisión está integrada por tres concejales y sus resoluciones se adoptan mediante mayoría simple.

Concejala propone veeduría ciudadana para observar el proceso

Por su parte, la concejala Ana Chóez planteó la necesidad de incorporar una veeduría ciudadana que supervise el desarrollo del procedimiento de remoción.

La edil argumentó que el objetivo es fortalecer la transparencia y la confianza pública en un proceso que ha generado amplio interés político y ciudadano en Guayaquil.

Según manifestó, la remoción no debe interpretarse como una sanción anticipada, sino como un mecanismo institucional previsto para preservar el correcto funcionamiento de la administración municipal.

Un proceso que mantiene la atención política en Guayaquil

La apertura del período de pruebas representa uno de los momentos más relevantes del proceso de remoción contra Aquiles Alvarez.

Durante esta etapa, las partes podrán presentar documentación, argumentos y elementos que sustenten sus posiciones antes de que el procedimiento avance hacia nuevas decisiones.

La expectativa ahora se centra en la resolución que adopte la Comisión de Mesa y en el calendario oficial que definirá el inicio formal del término probatorio.

Con información de – El Universo