Este es el inesperado ganador del auge de la IA

Fabricantes chinos ya comercializan esta gema, tradicionalmente ligada a la joyería, para enfriar chips avanzados.

El avance de la inteligencia artificial (IA) abrió en China un nuevo frente de negocio para los diamantes fabricados en laboratorio, hasta ahora vinculados sobre todo al mercado de la joyería. Según Bloomberg, estos materiales empiezan a utilizarse para disipar el calor en chips de última generación.

El interés también llegó a la bolsa. Varias empresas chinas del sector prolongaron esta semana las fuertes subidas registradas en jornadas anteriores, en medio de la búsqueda de nuevas apuestas ligadas al ecosistema de la IA.

Ventaja técnica frente a metales tradicionales

El uso de diamantes sintéticos en la refrigeración de semiconductores gana terreno en aplicaciones vinculadas a sistemas de IA y centros de datos. Para parte del mercado, este segmento aparece ya como un nicho con potencial dentro de la industria tecnológica.

Detrás de ese giro hay una razón industrial: los nuevos chips concentran más potencia y exigen soluciones térmicas más eficaces. En ese escenario, algunos analistas ven al diamante como una alternativa más eficiente que metales de uso habitual, como el cobre y el aluminio.

Ese interés se reflejó en las cotizaciones. Zhecheng Huifeng Diamond Technology, fabricante chino de materiales superduros, y SF Diamond, otra compañía del sector, avanzaron un 51 % y un 40 % la semana pasada, respectivamente, frente al alza de un 1 % del CSI 300, uno de los principales índices bursátiles de China. Ambas extendieron después sus ganancias, según Bloomberg.

SF Diamond informó además que ya realiza envíos en pequeños lotes de disipadores térmicos hechos con diamante sintético tras superar pruebas con clientes internacionales. A su vez, Henan Liliang Diamond activó la primera fase de un proyecto orientado a fabricar disipadores térmicos de alta potencia con ese material.

Con información de – RT