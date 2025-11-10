Concluye cumbre UE y CELAC con declaración de Santa Marta

La mayoría de los líderes que participaron en la cumbre realizada en Colombia firmaron el documento en el que expresaban su preocupación por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza.

La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC ) expresaron este domingo (11.09.2025) en la ‘Declaración de Santa Marta’ su «profunda preocupación por la guerra contra Ucrania » y apoyaron los esfuerzos hacia un alto de fuego «sostenible».

«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible ya promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera», sostiene el punto 14 del documento, suscrito en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

El bloque birregional expresa además su respaldo «a fomentar la desescalada ya propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía».

En el punto anterior de la declaración, de la cual se «disocian» Venezuela y Nicaragua, señala que los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea ven «con preocupación el impacto adverso del creciente número de guerras y conflictos en el mundo».

«Reiteramos nuestras posiciones nacionales sobre los conflictos y guerras en curso y subrayamos la urgente necesidad de dar prioridad al arreglo pacífico de las controversias, la diplomacia y el diálogo, en pleno respeto del derecho internacional», sostienen.

Asimismo, expresan «la necesidad de garantizar la protección de la población civil y la prestación de asistencia humanitaria».

La IV Cumbre CELAC-UE reunió en Santa Marta a representantes de unos sesenta países de ambos lados del Atlántico, pero estuvo marcada por la notoria ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos.

Aunque inicialmente estaba previsto que se extendiera hasta el lunes, la cita concluyó de forma anticipada esta tarde.

Conflicto en Gaza

De la misma forma, la UE y la CELAC instalaron a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso «inmediato y sin trabas» de la ayuda humanitaria.

«Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) ya abstenerse de adoptar que medidas puedan poner en peligro el acuerdo», sostiene la ‘Declaración de Santa Marta’.

Se trata del punto 15 de un total de 52 que tiene la declaración, donde piden también que «se garantiza un acceso inmediato y sin trabas, así como la distribución sostenida ya gran escala de la ayuda humanitaria hacia y dentro de Gaza».

La letra pequeña del documento aclaratorio, sin embargo, que Argentina, Ecuador y Paraguay se «desasocian» de este punto, mientras que Venezuela y Nicaragua lo hacen del conjunto de la declaración.

El bloque birregional expresa además su condena «inequívoca de los atentados terroristas» de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de «la escalada de violencia en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, tras el aumento de colonos, la expansión de los asentamientos ilegales y la operación militar de Israel».

«Todas las partes deben cumplir con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario», señala el texto, donde la CELAC-UE también reafirman su compromiso «con la reconstrucción y la recuperación de Gaza».

Confirmado.net – DW



