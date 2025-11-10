De ganar el sí en la consulta, Annabella Azín, Niels Olsen y Diana Salazar encabezarían las listas de ADN para la constituyente

El presidente Daniel Noboa hizo el anuncio la mañana de este lunes, 10 de noviembre, a través de sus redes sociales.

De darse una asamblea constituyente, la exfiscal general del Estado Diana Salazar entraría formalmente a la política partidista de la mano de Acción Democrática Nacional (ADN) para encabezar su lista en Pichincha.

Fue el anuncio que hizo el presidente Daniel Noboa la mañana de este lunes, 10 de noviembre, en sus redes sociales.

También señaló que su mamá, Annabella Azín, y Niels Olsen dejarán la Asamblea Nacional para encabezar sus nóminas: la nacional y la de Guayas.

Salazar fue fiscal general por seis años. Fue elegida para ese cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), presidido por Julio César Trujillo. Dirigió la investigación de varios casos de connotación nacional, como Sobornos 2012-2016, Metástasis, Purga… Actualmente se desempeña como embajadora de Ecuador en Argentina.

Azín es legisladora nacional y estuvo en la constituyente de Montecristi. Ha sido también diputada y candidata a la Vicepresidencia.

Olsen es legislador nacional y presidente de la Asamblea Nacional.

“Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy el Ecuador elige hacerlo distinto. Una nueva constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel. Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie”, dijo Noboa en su cuenta de la red social X.

El próximo 16 de noviembre el pueblo ecuatoriano decidirá si quiere o no una constituyente que redacte una nueva constitución.

De ganar el sí, esta se integraría por 80 miembros y duraría entre seis y ocho meses. (I)

Confirmado.net – El Universo