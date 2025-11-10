Crear bebés genéticamente modificados: el proyecto secreto de una ‘startup’ estadounidense  

De momento el proyecto se encuentra en fase de investigación preclínica y aún no se han implantado embriones modificados.

Un grupo de multimillonarios de Silicon Valley está financiando una empresa estadounidense que busca prevenir enfermedades hereditarias mediante la modificación genética de embriones humanos, informa The Wall Street Journal.

Se trata de Preventive, fundada a principios de este año por el especialista en edición genética Lucas Harrington. Hasta el momento la compañía ha recaudado 30 millones de dólares de inversionistas como Sam Altman, director ejecutivo de Open AI, y Brian Armstrong, fundador de Coinbase.

En los últimos meses, directivos de Preventive revelaron en privado haber encontrado una pareja afectada por una enfermedad genética interesada en participar en el experimento, según fuentes cercanas a las conversaciones. Sin embargo, Harrington señaló que su trabajo se encuentra en fase de investigación preclínica y que aún no se han implantado embriones modificados.

«Nuestro objetivo es claro: determinar, mediante un riguroso trabajo preclínico, si la edición genética preventiva puede desarrollarse de forma segura para evitar que las familias sufran enfermedades graves«, indicó Harrington, quien recalcó que, incluso si la investigación demuestra que no puede realizarse con seguridad, el hallazgo aportará información «valiosa».

¿Evadir restricciones regulatorias?

Actualmente existe una ley federal en EE.UU. que prohíbe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) considerar peticiones para ensayos con embriones genéticamente modificados destinados a iniciar embarazos.

Algunas fuentes familiarizadas con las operaciones de Preventive aseguraron que la empresa estaría evaluando operar en países con regulaciones más flexibles sobre la edición genética de embriones, como Emiratos Árabes Unidos, para avanzar en su proyecto. No obstante, Harrington explicó que cualquier actividad fuera de territorio estadounidense se contempla solo por motivos regulatorios, no con la intención de evadir la supervisión de las autoridades.

Controversias

Armstrong, quien ha defendido abiertamente la edición genética de embriones, publicó en sus redes sociales que está «encantado de invertir en Preventive» y destacó que corregir un defecto genético tempranamente es más fácil que tratar la enfermedad después. Sin embargo, expertos advierten que esta iniciativa podría convertirse en una forma moderna de eugenesia, donde la capacidad económica determina quién puede mejorar genéticamente a sus hijos.

«O mienten, o están delirando, o ambas cosas», señaló Fyodor Urnov, director del Instituto de Genómica Innovadora de la Universidad de California en Berkeley. «Estas personas, armadas con sacos de dinero malgastados están trabajando en la ‘mejora de bebés'», agregó.

Confirmado.net – RT