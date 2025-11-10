Urgente!

Pausa en la Liga Ecuabet por amistosos de la Tri y consulta popular y referéndum en Ecuador
November 10, 2025

Pausa en la Liga Ecuabet por amistosos de la Tri y consulta popular y referéndum en Ecuador

Este fin de semana no habrá fecha en el campeonato ecuatoriano. La selección nacional jugará contra Canadá y Nueva Zelanda el 13 y 18 de noviembre.

El campeonato ecuatoriano, denominado comercialmente Liga Ecuabet, tendrá una pausa el fin de semana venidero debido a la doble fecha FIFA y a la consulta popular y referéndum en Ecuador, a realizarse el domingo 16 de noviembre.

En el marco de la jornada FIFA, la selección nacional enfrentará en partido amistoso a Canadá este jueves 13 y luego se medirá contra Nueva Zelanda el martes 18.

Por ello, el torneo doméstico se reanudará desde el viernes 21 de noviembre.

El campeonato ecuatoriano se juega en instancias finales distribuidas en dos hexagonales y un cuadrangular.

En el primer grupo seis equipos pelean por el título nacional que prácticamente Independiente del Valle lo tiene en la mano (73 puntos) y cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 .

Liga de Quito y Barcelona SC pelean por el subcampeonato que, a la vez, significaría la clasificación directa a fase de grupos de Libertadores. Ambas escuadras suman 61 unidades, pero los albos tienen mejor diferencia.

En el segundo hexagonal, hasta ahora liderado por Macará con 50 puntos, se disputa el cupo final a este último torneo.

Y en el cuadrangular se lucha por la permanencia en la serie A, dos equipos descenderán a la B el próximo año. A la fecha Mushuc Runa y Vinotinto son los últimos equipos de este grupo con 32 y 31 unidades, en su orden. (D)

