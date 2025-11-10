China suspende contramedidas contra cinco filiales de Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos 

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China anunció hoy lunes la suspensión durante un año de las contramedidas contra cinco filiales de Hanwha Ocean, una importante empresa de construcción naval de la República de Corea, vinculada a Estados Unidos.

La suspensión entró en vigor el lunes, de acuerdo con un comunicado del ministerio.

La medida se produjo después de la decisión de Estados Unidos de suspender, durante un año, la implementación de las medidas de investigación de la Sección 301 dirigidas a los sectores marítimo, logístico y de construcción naval de China.

Las cinco filiales vinculadas a Estados Unidos de Hanwha Ocean sujetas a las contramedidas ahora suspendidas por un año son Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp., según un anuncio previo del ministerio.

Las contramedidas habían sido implementadas por el Ministerio de Comercio de China el 14 de octubre de 2025.

Confirmado.net – Xinhua