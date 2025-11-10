Noboa enciende la controversia: Diana Salazar al frente de la candidatura a la Constituyente

El presidente Daniel Noboa ha desatado una tormenta política al anunciar a Diana Salazar, actual embajadora de Ecuador en Argentina, como su candidata para la posible Asamblea Constituyente, a solo una semana del referéndum del 16 de noviembre de 2025.

En caso que los ecuatorianos aprueben el próximo 16 de noviembre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, esta será la primera participación de Diana Salazar en una elección. 💻 https://t.co/jA4eerdAH6 pic.twitter.com/swODUoDj3x — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) November 10, 2025

Este referéndum definirá si los ecuatorianos apoyan la creación de la asamblea, dejando la candidatura de Salazar en incertidumbre. Conocida por su polémico rol como Fiscal General, Salazar enfrenta acusaciones del expresidente Rafael Correa de liderar una persecución política contra él y sus colaboradores.

Desde mayo de 2025, su papel diplomático ha pasado desapercibido, contrastando con su controversial pasado. La elección de Noboa, junto a figuras como Anabella Azín y Niels Olsen, refleja su apuesta por una reforma constitucional centrada en combatir el crimen que hasta el momento no ha podido llevar a cabo con éxito.

Fuente: Basado en anuncios de Ecuavisa Noticias y reportes web relacionados.