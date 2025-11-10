Urgente!

Trump reacciona a la dimisión del director general de la BBC
November 10, 2025

Noboa enciende la controversia: Diana Salazar al frente de la candidatura a la Constituyente

  noviembre 10, 2025
El presidente Daniel Noboa ha desatado una tormenta política al anunciar a Diana Salazar, actual embajadora de Ecuador en Argentina, como su candidata para la posible Asamblea Constituyente, a solo una semana del referéndum del 16 de noviembre de 2025.

Este referéndum definirá si los ecuatorianos apoyan la creación de la asamblea, dejando la candidatura de Salazar en incertidumbre. Conocida por su polémico rol como Fiscal General, Salazar enfrenta acusaciones del expresidente Rafael Correa de liderar una persecución política contra él y sus colaboradores.

Desde mayo de 2025, su papel diplomático ha pasado desapercibido, contrastando con su controversial pasado. La elección de Noboa, junto a figuras como Anabella Azín y Niels Olsen, refleja su apuesta por una reforma constitucional centrada en combatir el crimen que hasta el momento no ha podido llevar a cabo con éxito.

Fuente: Basado en anuncios de Ecuavisa Noticias y reportes web relacionados.

