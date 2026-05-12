Irán aclara bajo qué condición jugará en el Mundial 2026

«Los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones», expresó este sábado la Federación de Fútbol del país persa en referencia a Canadá, EE.UU. y México.

La Federación de Fútbol de Irán (FFI) ha aclarado este sábado bajo qué condición jugará en la Copa del Mundo 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, EE.UU. y México.

«Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones», reza el comunicado del que se ha hecho eco Al Jazeera. «Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones», añade.

Desde el ente del país persa destacan que «ninguna potencia extranjera» puede evitar que la República Islámica participe en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA, para la que ha clasificado «por méritos propios».

Un día antes, el presidente de la FFI, Mehdi Taj, declaró que Teherán tiene diez condiciones para asistir al evento deportivo, exigiendo garantías sobre el trato que recibirá su nación. Las condiciones incluyen la concesión de visado y el respeto al personal de la selección nacional, la bandera y el himno nacional durante el torneo, así como la exigencia de alta seguridad en aeropuertos, hoteles y rutas de acceso a los estadios.

Con información de – RT