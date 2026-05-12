Crisis comercial entre Ecuador y Colombia golpea a transportistas y comerciantes en la frontera

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia ya genera fuertes impactos económicos en la frontera binacional. Transportistas, comerciantes y gremios de Carchi y Nariño advierten que el aumento de aranceles aplicado por ambos países congeló el intercambio comercial en Rumichaca y amenaza con profundizar la crisis económica y el contrabando en la zona.

Comercio entre Ecuador y Colombia se encuentra paralizado

El intercambio comercial en la frontera colombo-ecuatoriana atraviesa uno de sus peores momentos históricos tras la imposición de nuevos aranceles por parte de ambos gobiernos.

Desde el pasado 1 de mayo en Ecuador y el 28 de abril en Colombia, el aumento de tasas arancelarias provocó una fuerte reducción del tránsito de mercancías por el puente internacional de Rumichaca.

En este corredor fronterizo, por donde antes circulaban diariamente entre 250 y 400 tractocamiones, actualmente la actividad comercial es mínima.

Uno de los pocos productos que continúa ingresando regularmente es la arcilla proveniente de Colombia.

Gremios advierten pérdidas económicas en Carchi y Nariño

Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, aseguró que las decisiones adoptadas por los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro están golpeando severamente la economía regional.

Obando lideró recientemente un bloqueo de mercancías en Rumichaca durante 19 días como medida de protesta frente al conflicto comercial.

Según los dirigentes fronterizos, las pérdidas afectan tanto a transportistas y comerciantes como a los ingresos fiscales de Ecuador y Colombia.

La situación empeoró luego de que los aranceles escalaran del 30 % al 100 % en apenas un trimestre.

La CAN cuestiona medidas arancelarias de ambos países

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) concluyó días atrás que las medidas impuestas por Ecuador y Colombia vulneran el programa de liberación comercial del organismo regional.

Pese al anuncio de una reducción de aranceles del 100 % al 75 % desde el próximo 1 de junio, empresarios y expertos consideran que el daño económico podría ser irreversible.

El consultor y docente universitario Patricio Silva advirtió que la recuperación del comercio binacional no será inmediata y que las consecuencias afectarán a largo plazo a la región fronteriza.

Contrabando aumenta en pasos ilegales de la frontera

Uno de los efectos más preocupantes de la crisis es el incremento del contrabando por trochas ilegales.

Según denuncias de los gremios, arroz, plátano y cacao ecuatoriano, así como cebolla roja proveniente de Perú, están ingresando de forma irregular hacia Colombia a través de más de 70 pasos clandestinos.

Los dirigentes alertan además que grupos delictivos podrían intentar controlar estas rutas debido a la escasa presencia policial y militar permanente.

Proponen nuevas rutas comerciales y reactivar aeropuerto de Tulcán

Especialistas y gremios fronterizos plantean alternativas para reducir el impacto económico de la guerra comercial.

Entre las propuestas destaca el proyecto del Polo de Desarrollo de Tulcán, que busca convertir a la ciudad en un nodo estratégico del comercio bioceánico entre Ecuador, Perú y Brasil.

También se plantea rehabilitar el aeropuerto Luis Mantilla de Tulcán, actualmente subutilizado, para impulsar vuelos comerciales y de carga que ayuden a diversificar mercados.

Según Silva, los productos altoandinos tienen alta demanda en la cuenca amazónica y podrían convertirse en una oportunidad para generar empleo y crecimiento económico sostenible.

Transportistas piden diálogo urgente entre Noboa y Petro

Los gremios de transporte pesado y comercio internacional de ambos lados de la frontera coinciden en que la única salida viable es el diálogo directo entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro.

Los dirigentes solicitan eliminar los aranceles y desmontar la tasa de seguridad para evitar el colapso económico en Carchi y Nariño.

Édison Mena, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, filial Ipiales, y Carlos Bastidas, representante del transporte pesado de Carchi, insistieron en que el comercio binacional necesita estabilidad urgente para sobrevivir.

Crisis económica en la frontera entre Ecuador y Colombia

Daniel Noboa y las medidas comerciales con Colombia

Contrabando en la frontera norte de Ecuador

Comunidad Andina cuestiona aranceles entre Ecuador y Colombia

Situación económica en Carchi durante 2026

Con información de – El Universo