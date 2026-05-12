Independiente del Valle vs. Universidad Católica EN VIVO: hora, canales y cómo ver la final de la Supercopa Ecuador 2026

El fútbol ecuatoriano tendrá este miércoles a su primer campeón oficial de la temporada. Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentarán en la gran final de la Supercopa Ecuador 2026, en un duelo que promete emociones, alta intensidad y un nuevo título para las vitrinas del fútbol nacional. El encuentro se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, y podrá verse EN VIVO por televisión y plataformas digitales.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Universidad Católica?

La final de la Supercopa Ecuador 2026 arrancará a las 17:00 de Ecuador este miércoles 13 de mayo.

Estos son los horarios internacionales para seguir el partido EN VIVO:

Ecuador, Colombia y Perú: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil y Uruguay: 19:00

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 18:00

España: 00:00 del jueves 14 de mayo

El compromiso se jugará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Canales para ver EN VIVO la final de la Supercopa Ecuador

La transmisión oficial del partido estará disponible a través de:

DSports (DIRECTV) Canal 610 SD Canal 1610 HD

DGO

Aplicación y plataforma web para celulares, tablets y computadoras

Los aficionados podrán seguir el partido desde cualquier dispositivo con suscripción activa.

Independiente del Valle busca otro título nacional

Independiente del Valle llega a esta final como campeón de la LigaPro 2025 y con el objetivo de sumar una nueva estrella nacional.

El club de Sangolquí atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente, tras consolidarse como protagonista tanto en torneos locales como internacionales.

Los dirigidos por Joaquín Papa intentarán conquistar su segunda Supercopa Ecuador y seguir ampliando su exitoso palmarés.

Universidad Católica quiere hacer historia

Por su parte, Universidad Católica disputará esta final tras conquistar la Copa Ecuador 2025, uno de los títulos más importantes en la historia del club.

La “Chatoleí” buscará convertirse en el “campeón de campeones” del fútbol ecuatoriano y confirmar el crecimiento futbolístico mostrado en las últimas temporadas.

El equipo capitalino apuesta por su juego ofensivo y dinámico para sorprender a Independiente del Valle en Quito.

Una final que abre oficialmente la temporada de títulos en Ecuador

La Supercopa Ecuador enfrenta a los campeones de la LigaPro y de la Copa Ecuador en un partido único que marca el inicio oficial de las grandes definiciones del fútbol nacional.

El duelo genera gran expectativa entre hinchas y aficionados debido al alto nivel futbolístico de ambos clubes y al crecimiento competitivo del torneo en los últimos años.

Calendario completo del fútbol ecuatoriano 2026

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Con información de – El Universo