Luis Enrique se rinde ante Willian Pacho: “Ya es un defensa de talla mundial”

El defensor ecuatoriano Willian Pacho continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo. Esta vez, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, llenó de elogios al zaguero tricolor y aseguró que ya se encuentra entre los mejores defensores del mundo gracias a su rendimiento en la temporada con el club parisino.

Luis Enrique destaca la solidez de Willian Pacho en PSG

En declaraciones concedidas a FIFA.com, Luis Enrique resaltó las principales virtudes defensivas del ecuatoriano de 24 años.“

Juega con mucha limpieza, gana sus duelos sin cometer faltas y no recibe amonestaciones.

Ya es un defensa de talla mundial. Para nosotros, es un jugador vital”, expresó el técnico español.El entrenador también valoró la rápida adaptación de Pacho al sistema del PSG y su crecimiento dentro de uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo.

Marquinhos también elogió al defensor ecuatoriano

El nivel mostrado por Pacho no solo ha sorprendido al cuerpo técnico, sino también a sus compañeros.

Marquinhos, capitán del PSG, aseguró que ha construido una gran conexión dentro y fuera de la cancha con el ecuatoriano.

Tras el intenso duelo ante el Bayern Munich en semifinales de la UEFA Champions League, el defensor brasileño incluso levantó a Pacho en plena celebración y frente a las cámaras lo calificó como “el mejor defensor del mundo”.

La escena se volvió viral en redes sociales y reflejó la confianza y química de la dupla central del PSG.

Pacho brilló ante Harry Kane y llevó al PSG a la final

El ecuatoriano fue una de las figuras de la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League.

Pacho neutralizó gran parte del juego ofensivo liderado por Harry Kane y mostró una actuación sobresaliente basada en:

Anticipación

Velocidad

Fortaleza física

Seguridad defensiva

Su desempeño fue clave para que el PSG sellara su clasificación a la gran final del torneo europeo.

Además, fue elegido como el mejor jugador del partido, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

Final histórica: dos ecuatorianos pelearán por la Champions League

La final de la UEFA Champions League tendrá un hecho histórico para Ecuador.

El PSG de Willian Pacho enfrentará al Arsenal del ecuatoriano Piero Hincapié el próximo 30 de mayo.

Será la primera vez que dos futbolistas ecuatorianos disputen una final de Champions League como protagonistas en clubes finalistas.

El duelo genera enorme expectativa entre los aficionados ecuatorianos y confirma el crecimiento del talento nacional en las principales ligas del mundo.

Willian Pacho se consolida como referente de La Tri

El nivel mostrado por Pacho en Europa también fortalece su papel dentro de la Selección Ecuatoriana.

A pocos meses del Mundial 2026, el defensor aparece como uno de los pilares de La Tri y uno de los jugadores más importantes de la nueva generación ecuatoriana.

Su regularidad en Francia y su impacto internacional han convertido al exjugador de Independiente del Valle en uno de los nombres más respetados del fútbol sudamericano.

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Con información de – El Universo