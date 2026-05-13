Científicos instalan «corazón de hidrógeno» en drones para resolver desafío de autonomía 

DALIAN, La pila de cátodo cerrado refrigerada por aire de alta potencia específica, desarrollada por el Instituto de Física Química de Dalian (DICP, siglas en inglés) de la Academia de Ciencias de China, ha superado la evaluación de logros científicos y tecnológicos.

Apodada el «corazón de hidrógeno» para drones de grado industrial, la nueva pila, que combina diseño liviano, alta potencia de salida y tecnología de refrigeración por aire, es capaz de duplicar la autonomía de vuelo de los drones mencionados.

Con el rápido crecimiento de la economía de baja altitud, problemas como el tiempo de vuelo limitado de las baterías de litio tradicionales y el elevado peso de los sistemas actuales de pilas de combustible están surgiendo como los principales obstáculos que frenan el progreso de la industria de los drones.

Un dron impulsado por hidrógeno equipado con esta nueva pila horneada con éxito un vuelo de prueba el domingo en Dalian, en la provincia nororiental china de Liaoning, demostrando un excelente rendimiento en indicadores clave.

La batería refrigerada por aire alcanzó una potencia específica de hasta 1.970 vatios por kilogramo y una densidad de potencia superficial de 1,15 vatios por centímetro cuadrado.

Este «corazón de hidrógeno» ha logrado la transición del desarrollo en laboratorio a la aplicación a gran escala, afirmó Chen Zhongwei, líder técnico del proyecto y director del Laboratorio Estatal Clave de Catálisis del DICP.

La tecnología ya se ha implementado en escenarios que incluyen la silvicultura, la agricultura, la inspección de redes eléctricas y las misiones de respuesta a emergencias.

Con información de – Xinhua