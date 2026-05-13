México da marcha atrás: Gobierno cancela adelanto de vacaciones escolares por el Mundial 2026

El Gobierno de México decidió revertir el polémico adelanto de vacaciones escolares que había sido anunciado por el Mundial de Fútbol 2026 y las altas temperaturas en algunas regiones del país.

La medida, que proponía terminar las clases el 5 de junio en lugar del 15 de julio, generó una ola de críticas de padres de familia, empresarios y autoridades estatales, obligando a la administración de Claudia Sheinbaum a dar marcha atrás.

Gobierno mexicano mantiene calendario escolar original

La Secretaría de Educación confirmó este lunes que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 15 de julio, tal como estaba previsto inicialmente.

La decisión se tomó durante una reunión nacional de autoridades educativas, luego de varios días de debate público y rechazo ciudadano.

La semana pasada, el Gobierno había sorprendido al anunciar un adelanto de casi un mes y medio de las vacaciones escolares, justificando la medida por el Mundial 2026 y las altas temperaturas registradas en distintas regiones mexicanas.

Sin embargo, la propuesta desató fuertes críticas en redes sociales y sectores económicos.

Claudia Sheinbaum se mostró cautelosa desde el inicio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había expresado dudas sobre la viabilidad de modificar el calendario escolar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el adelanto de vacaciones era únicamente una propuesta en análisis y que debía discutirse con las autoridades educativas estatales.

Finalmente, el Ejecutivo optó por conservar las seis semanas habituales de vacaciones, evitando extender el receso a casi tres meses.

Mundial 2026 tendrá a México como uno de los grandes protagonistas

México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá.El país albergará 13 partidos del torneo en:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

La capital mexicana será sede del partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026, mientras que el último encuentro en territorio mexicano se disputará el 19 de julio.

Los gobiernos de Jalisco y Nuevo León habían rechazado públicamente el adelanto de vacaciones escolares.

Obras y seguridad para el Mundial siguen en marcha

Sheinbaum aseguró que México garantizará las condiciones necesarias de seguridad e infraestructura para el desarrollo del Mundial.

Entre las principales obras destacan:

La remodelación del Estadio Azteca

Mejoras en el aeropuerto internacional de Ciudad de México

Adecuaciones urbanas y de movilidad en las sedes mundialistas

La mandataria afirmó que todos los trabajos avanzan “en tiempo y forma” de cara al torneo más importante del fútbol mundial.

Protestas evidenciaron preocupación por impacto educativo y económico

Padres de familia, organizaciones sociales y empresarios argumentaron que ampliar las vacaciones escolares podría afectar:

El aprendizaje de millones de estudiantes

La organización laboral de las familias

La productividad económica

El funcionamiento de guarderías y centros educativos

La presión social terminó influyendo en la decisión final del Gobierno mexicano.

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Con inform,ación de – El Universo