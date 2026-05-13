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May 13, 2026

Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China

  • mayo 13, 2026
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   BEIJING, 13 may (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.

   Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo.

   Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.

   Los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

   Trump fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en el aeropuerto.

Con información de la AGENCIA XINHUA

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