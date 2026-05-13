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May 13, 2026

Petro afirma que explosivos y estopines usados en Colombia provienen de Ecuador y Chile

  • mayo 13, 2026
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Bogotá, 13 may (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró el martes que desde Chile y Ecuador están llegando los explosivos que se usan para atacar a la población del oeste de su país.

«Los explosivos que están usando aquí en el Cauca y los estopines vienen del sur de Colombia, los explosivos de Chile y los estopines de Ecuador. Con eso están matando caucanos, caleños, vallecaucanos y colombianos en general, con explosivos de Chile y estopines del Ecuador. Ya demostrado, ya no estoy hablando de hipótesis», aseguró durante su visita al nuevo hospital de Timbío en esa región.

El mandatario aprovechó para criticar las políticas migratorias del actual presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, que inició un plan de expulsión de extranjeros.

«Países gobernados por extremas derechas, que no nos están ayudando. Lo que nos dicen es: «queremos sacar colombianos y venezolanos» en algo que llaman corredor humanitario. La gente humana no se saca como perros», señaló.

Asimismo, afirmó que estos países están permitiendo el paso de armamento y «quizás más cosas» para afectar a Colombia. 

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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