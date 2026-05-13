El toque de queda no se extenderá en Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el toque de queda vigente en varias provincias del país no será extendido más allá del 18 de mayo.

La medida, aplicada desde el 3 de mayo como parte de las acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, ha dejado más de 2.000 detenidos durante las operaciones policiales y militares.

El Gobierno descarta extender el toque de queda

El ministro del Interior aseguró que el régimen de restricción de movilidad terminará según el cronograma establecido y que no existe ninguna disposición para prolongarlo.

“El toque de queda no se va a extender.

No hay ningún cambio”, afirmó Reimberg durante declaraciones oficiales.

La restricción rige entre las 23:00 y las 05:00 en las provincias donde el Gobierno implementó medidas especiales de seguridad para contener el avance de estructuras criminales.

Más de 2.000 detenidos durante los operativos

Las autoridades informaron que durante la vigencia del toque de queda se ejecutaron múltiples operaciones policiales y militares que derivaron en la captura de 2.038 personas.

El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, detalló que 1.281 ciudadanos fueron aprehendidos por incumplir la restricción de movilidad.

Según explicó, de ese grupo:

78 personas recibieron prisión preventiva.

302 obtuvieron medidas sustitutivas.

193 recuperaron la libertad.

Reimberg: “Son menos criminales en las calles”

El ministro sostuvo que las operaciones permitieron detener a 17 personas consideradas de “interés penal relevante”, vinculadas a estructuras criminales y actividades de narcotráfico.

“Son menos personas vinculadas al crimen y al narcotráfico en las calles”, señaló.

Además, indicó que existe seguimiento a los procesos judiciales para evitar que los detenidos recuperen su libertad rápidamente.

Operativos buscan debilitar economías criminales

Las autoridades sostienen que la estrategia de seguridad tiene como objetivo afectar directamente las economías ilegales que operan en distintas zonas del país.

Reimberg llegó este martes a Sucumbíos para supervisar operaciones planificadas junto a las fuerzas de seguridad.

Por su parte, Dávila aseguró que el escenario actual “es diferente” y que la Policía ha reforzado la recopilación de pruebas para sustentar las causas judiciales ante los jueces.

Detenciones por otros delitos aumentan durante el estado de excepción

La Policía también confirmó que más de 750 personas fueron detenidas por otros delitos durante los operativos desplegados en medio del toque de queda.

Entre ellos constan individuos considerados objetivos de interés penal en diferentes niveles de peligrosidad.

El Gobierno mantiene su estrategia enfocada en debilitar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en las provincias intervenidas.

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Con información de – El Universo