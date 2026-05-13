Medios: Neuer acuerda con el Bayern Múnich renovación de contrato

Múnich, 13 may (dpa) – El portero alemán Manuel Neuer habría alcanzado ya un acuerdo total en las negociaciones por la renovación de su contrato con el Bayern Múnich, según un informe de la emisora televisiva Sky.

Está previsto que el nuevo contrato, vigente hasta finales de junio de 2027, se firme, a ser posible, antes del último partido de la temporada, este sábado contra el Colonia, según Sky. Entonces podría producirse también el anuncio oficial.

ARCHIVO – El portero del Bayern Manuel Neuer durante el partido de la Champions en París contra el PSG, en el momento en que Ousmane Dembélé marca el 3-2 para el equipo francés. Foto: Federico Gambarini/dpa

Tampoco habría motivos para seguir negociando en cuanto al punto clave del salario: Neuer, que actualmente es uno de los mejor pagados del campeón alemán, percibirá un salario reducido. El equipo de Múnich había dado a entender hace poco que quería marcar límites más estrictos en las negociaciones.

Además, se prevé que el suplente Jonas Urbig tenga aún más oportunidades de jugar la próxima temporada que en esta, en la que el jugador, de 22 años, ha disputado un total de 18 partidos oficiales con el equipo muniqués.

Neuer, de 40 años, se había pronunciado recientemente sobre su futuro personal antes del partido de vuelta por la Liga de Campeones contra el Real Madrid: «No creo que tarde mucho más en armarme de valor y tomar una decisión. Y entonces, por supuesto, habrá conversaciones con el club».

Tras numerosos títulos, el capitán del Bayern disputa en la actualidad su decimoquinta temporada en Múnich. Neuer fichó por el Bayern en el verano de 2011, tras ganar la Copa de Alemania con su club de origen, el Schalke, por unos 30 millones de euros (hoy unos 35 millones de dólares).

Resurgen rumores sobre participación de Neuer en Mundial

Por otra parte continúan las especulaciones sobre un posible regreso de Neuer al arco de la selección alemana para el Mundial, a pesar de que el mismo portero y el entrenador nacional Julian Nagelsmann desmintieran recientemente esa posibilidad.

La revista deportiva «Kicker» publicó que el tema se está debatiendo a nivel interno de forma intensa y controvertida. Según el informe, también en el Bayern Múnich son conscientes de ello.

Tanto Nagelsmann como Neuer habían descartado públicamente un regreso para la fase final del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

«Habrá Mundial, pero ahora mismo no estoy ahí y tampoco formo parte de todo eso, así que lo veo con tranquilidad desde fuera», declaró el portero a la emisora televisiva ZDF. Y el seleccionador nacional subrayó en MagentaTV: «Manu se ha retirado, por voluntad propia, lo ha repetido en varias ocasiones y, por eso, no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre ello».

¿Figura Neuer en la lista provisional?

Sin embargo, se ha debatido mucho al respecto, y la idea de un regreso del campeón del mundo de 2014 ha sido defendida por numerosas figuras del fútbol profesional alemán. También porque Neuer volvió a mostrar un rendimiento de primer nivel esta temporada con el Bayern.

En su aparición este sábado en la ZDF, Nagelsmann seguramente volverá a pronunciarse sobre este tema. Quizás también se filtre alguna información sobre si el nombre de Neuer figura en la lista provisional y no accesible al público de 55 jugadores que, según «Kicker», la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tuvo que presentar el lunes a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Nagelsmann dará a conocer su plantilla definitiva de 26 jugadores para el Mundial el 21 de mayo.

Neuer se retiró de la selección nacional en 2024, tras la Eurocopa celebrada en casa. Nagelsmann nombró entonces a Marc-André ter Stegen como portero titular, pero este ha estado de baja la mayor parte del tiempo desde entonces. Entretanto, el seleccionador nacional ha convertido a Oliver Baumann, del Hoffenheim, en su portero titular para el Mundial.

Con información de AGENCIA DPA