October 30, 2025

Trump ordena iniciar pruebas de armas nucleares

  octubre 30, 2025
«He dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones» que programas similares de otros países, afirmó el mandatario. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves que ha ordenado al Departamento de Guerra iniciar pruebas de armas nucleares de posesión nacional «en igualdad de condiciones» que programas similares de otros países.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Francis Chung / Pool Via CNP / Legion-Media

«Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato», escribió el mandatario en las redes sociales.

«Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me costaba muchísimo hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un lejano tercer puesto, pero estarán igualados dentro de cinco años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones«, manifestó, agregando que «ese proceso comenzará de inmediato«.

Los avances armamentísticos de Rusia

Las declaraciones del actual inquilino de la Casa Blanca se produjeron después que el presidente ruso, Vladímir Putinexpusiera esta misma jornada los más recientes desarrollos de Rusia en el ámbito de las armas de largo alcance.

Al hablar sobre el novedoso misil de crucero de alcance ilimitado Burevéstnik, Putin señaló que su reactor nuclear es 1.000 veces más pequeño que el de un submarino, pero dispone de una potencia comparable. «Lo más importante es que, mientras que un reactor convencional tarda horas, días o semanas en ponerse en marcha, este reactor nuclear se pone en marcha en cuestión de minutos o segundos«, explicó.

El mandatario agregó que las tecnologías nucleares usadas en el misil se usarán en el futuro en otros ámbitos, como el programa lunar y para solucionar «problemas de suministro energético en el Ártico». Al mismo tiempo, Putin destacó la importancia del misil intercontinental Sarmat, haciendo hincapié en que «no existe otro misil como el Sarmat en el mundo». «Y todavía no tenemos uno en servicio. Pero pronto lo estará«, aseguró.

Por otro lado, el presidente ruso elogió el aparato submarino Poseidón, indicando que su potencia es «muy superior» a la del misil balístico intercontinental Sarmat. «En cuanto a las velocidades y las profundidades de movimiento de este vehículo no tripulado, no existe nada similar en el mundo, y es poco probable que aparezca en un futuro cercano. Y no existen formas de interceptarlo», concluyó.

Confirmado.net – RT

