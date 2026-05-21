CFN lanza subasta 2026 con oficinas, terrenos y hasta palcos del estadio Capwell

La Corporación Financiera Nacional abrió una nueva subasta de bienes con propiedades en varias provincias y facilidades de financiamiento

La Corporación Financiera Nacional B. P. (CFN) anunció oficialmente el inicio de su Subasta de Bienes 2026, un proceso que incluye oficinas corporativas, terrenos, bodegas, locales comerciales, obras de arte y hasta palcos en el estadio George Capwell.

La entidad busca atraer tanto a inversionistas como a emprendedores interesados en adquirir activos estratégicos con potencial comercial, turístico, agrícola e inmobiliario en distintas provincias del Ecuador.

Entre los bienes disponibles destacan propiedades ubicadas en Quito, Guayaquil, Playas, Nobol, Manta y Pallatanga, además de opciones de financiamiento que pueden extenderse hasta 15 años.

Oficinas y bodegas en Quito forman parte de la subasta

Uno de los activos más llamativos del catálogo corresponde a oficinas, parqueaderos y bodegas ubicadas en el World Trade Center de Quito, considerado uno de los sectores corporativos más dinámicos del país.

La CFN aseguró que estas propiedades representan oportunidades ideales para empresas que buscan expandirse o instalar operaciones en zonas estratégicas de la capital.

Terrenos en Playas, Nobol y Manta buscan atraer inversiones

La subasta también incluye amplios terrenos en el Ocean Club del cantón Playas, enfocados principalmente en proyectos turísticos e inmobiliarios.

Además, existen lotes estratégicos en:

Nobol

Manta

Pallatanga

Estos espacios podrían destinarse a proyectos agrícolas, comerciales o residenciales, dependiendo de las necesidades de los compradores.

Palcos del estadio George Capwell salen a la venta

Uno de los bienes más llamativos de la Subasta de Bienes 2026 son los 240 palcos ubicados en el graderío Pío Montúfar del estadio George Capwell.

La CFN explicó que estas propiedades pueden adquirirse tanto para uso personal como para inversión.

Los valores base recomendados oscilan entre:

$ 786,75

$ 1.210,38

Las ofertas deberán incluir al menos el 10 % del valor base de cada palco y podrán realizarse mediante transferencia bancaria, depósito o tarjeta de crédito.

Obras de arte también forman parte del catálogo

La subasta incorpora además piezas de arte de reconocidos autores nacionales, dirigidas a coleccionistas, empresas y galerías interesadas en activos culturales y patrimoniales.

Para facilitar el proceso, la CFN instalará exhibiciones especiales en Quito y Guayaquil donde los interesados podrán coordinar visitas y revisar las obras disponibles.

CFN ofrece financiamiento de hasta 15 años

La Corporación Financiera Nacional indicó que varios de los bienes podrán adquirirse mediante financiamiento directo.

Los plazos van desde 7 hasta 15 años, con opciones de pago:

Mensuales

Trimestrales

Semestrales

Para participar en la subasta, los interesados deberán presentar una postura con al menos el 10 % del valor base del bien.

Fechas y lugares para participar en la subasta

Las ofertas en sobre cerrado se recibirán:

Quito

Desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio

Edificio Platinum-G, sector Iñaquito

Horario: 09:00 a 16:00

Guayaquil

Hasta el 2 de junio

Matriz de la CFN, Nueve de Octubre y Pichincha

Horario: 09:00 a 16:00

La apertura y evaluación de ofertas se realizará el 5 de junio en Guayaquil ante notario público.

Cómo revisar el catálogo de bienes de la CFN

Los interesados pueden consultar requisitos, formularios, avalúos y catálogos completos en el portal oficial de la CFN:CFN Subastas 2026También pueden solicitar información a través del correo:[email protected]o comunicarse a los teléfonos oficiales de la entidad.

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Con información de – El Universo