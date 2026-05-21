Mundial 2026 dispara las alarmas por el desgaste extremo de los futbolistas

El nuevo formato con 48 selecciones y 104 partidos aumentará la presión sobre jugadores que llegarán sin descanso tras la Champions League

El Mundial 2026 promete ser el torneo más grande en la historia del fútbol, pero también uno de los más exigentes físicamente para los futbolistas.

La ampliación a 48 selecciones, 104 partidos y una duración de más de un mes ha encendido el debate internacional sobre el desgaste extremo que enfrentarán las principales figuras del planeta en un calendario cada vez más saturado.

La preocupación crece porque apenas habrá tiempo de recuperación entre el cierre de la temporada europea y el inicio de la Copa del Mundo, prevista del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La final de Champions y el Mundial quedarán separados por pocos días

Uno de los principales focos de preocupación es la cercanía entre la final de la UEFA Champions League y el arranque del Mundial.

El partido decisivo del torneo europeo se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest entre el PSG y el Arsenal, mientras que el Mundial comenzará apenas días después.

Jugadores de élite como Ousmane Dembélé, Marquinhos, Declan Rice y Martín Zubimendi deberán incorporarse inmediatamente a sus selecciones nacionales, prácticamente sin vacaciones ni tiempo de recuperación física.

Piero Hincapié y Willian Pacho también afrontarán desgaste extra

La situación también impacta directamente a Ecuador.

Los ecuatorianos Piero Hincapié y Willian Pacho disputarán la final de la Champions League con sus respectivos clubes y luego deberán unirse rápidamente a la concentración de la Tri.

Además, la Selección ecuatoriana ya tiene programados dos amistosos de preparación:

30 de mayo: Ecuador vs. Arabia Saudita

7 de junio: Ecuador vs. Guatemala

Esto reduce aún más el margen de descanso para jugadores que vienen acumulando una intensa carga competitiva en Europa.

El Mundial 2026 será el más largo y exigente de la historia

El nuevo formato impulsado por FIFA convertirá al Mundial 2026 en el torneo más extenso desde la creación de la Copa del Mundo.

Las cifras reflejan la magnitud del cambio:

48 selecciones participantes

104 partidos

Más de un mes de competencia

Mayor número de desplazamientos y concentraciones

Especialistas en medicina deportiva advierten que el incremento de partidos eleva considerablemente el riesgo de lesiones musculares, fatiga acumulada y reducción del rendimiento físico.

FIFPro alerta sobre la saturación del calendario internacional

Desde el sindicato mundial de futbolistas FIFPro, su presidente Sergio Marchi ha insistido en la necesidad urgente de reformar el calendario internacional.

El dirigente ha pedido “periodos de descanso protegidos” y una distribución más equilibrada de competencias para evitar consecuencias físicas y mentales en los jugadores.

Las estadísticas ya reflejan niveles de exigencia históricos.

Futbolistas como Achraf Hakimi han superado los 60 partidos por temporada en los últimos años, sin cumplir siquiera con los 28 días mínimos de descanso recomendados entre campañas.

Sudamérica también enfrenta un calendario al límite

La saturación no afecta únicamente a Europa.

En Sudamérica, torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana mantienen una intensa agenda de partidos y viajes internacionales durante toda la temporada.

Clubes y selecciones deberán administrar cargas físicas cada vez más exigentes mientras el calendario mundial sigue sumando competencias internacionales.

El negocio del fútbol enfrenta el desafío del desgaste físico

El crecimiento de torneos, derechos televisivos y competiciones globales ha convertido al calendario futbolístico en una maquinaria prácticamente ininterrumpida.

Aunque FIFA y las grandes organizaciones buscan maximizar ingresos y audiencia, el debate sobre la salud de los jugadores toma cada vez más fuerza entre entrenadores, sindicatos y especialistas deportivos.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la discusión sobre los límites físicos del fútbol moderno ya está instalada.

Ecuador define convocados para el Mundial 2026.

Piero Hincapié campeón de la Premier League.

Willian Pacho jugará la final de Champions League.

Calendario completo del Mundial 2026.

FIFPro advierte sobre el desgaste de los futbolistas.

Con información de – El Universo