¿Pacificación antes del Mundial? Lo que revela este informe sobre México

La violencia representa un impacto económico de cerca de 220.000 millones de dólares.

México registró una drástica reducción de la violencia en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio y cuya organización compartirá con EE.UU. y Canadá.

Así lo reveló el Índice de Paz de México 2026, que anualmente elabora el Instituto de Economía y Paz. El documento destaca que, durante los últimos dos años, el número de homicidios se redujo en un 22,7 %. Esto significa que, entre 2024 y 2025, hubo 7.000 muertes menos, lo que representa una caída récord en ese indicador.

«Mientras México se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA, recibiendo a cientos de miles de visitantes internacionales, la cuestión es si las bases institucionales son lo suficientemente sólidas para que estos avances perduren», cuestiona el documento.

El texto explica que el impacto económico de la violencia en México se redujo en un 11,4 % hasta alcanzar alrededor de 220.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a un 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cambios

«Los costos asociados al miedo, el gasto en seguridad y el encarcelamiento siguen siendo considerables incluso cuando los costos relacionados con homicidios disminuyen«, precisa el estudio, tras destacar que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha nuevas políticas de seguridad en medio de las crecientes presiones de su par de EE.UU., Donald Trump.

«México muestra signos significativos de mejora en los indicadores clave de paz. Pero la persistencia de desapariciones, violencia doméstica, extorsión y fragmentación criminal indica que la violencia está en una fase de transformación, no de resolución», advierte.

En ese sentido, se detalla que uno de los hallazgos más significativos del informe es el cambio en la naturaleza de la violencia, ya que la que se produce en el ámbito doméstico se ha convertido en la «más frecuente», superando el robo y la agresión.

«Al mismo tiempo, los delitos relacionados con armas de fuego siguen aumentando, reflejando niveles persistentemente altos de disponibilidad de armas y la expansión de dinámicas violentas en entornos comunitarios cotidianos», concluye.

Con información de – RT