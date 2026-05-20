Parte continental da la bienvenida a jóvenes de Taiwan para participar en intercambios a través del Estrecho

BEIJING, La parte continental de China da la bienvenida y apoya que más jóvenes de Taiwán participen en los intercambios a través del Estrecho, declaró hoy miércoles un portavoz de la parte continental, tras la publicación de los resultados de una nueva encuesta que muestra un creciente respaldo a la reunificación nacional entre la juventud de la isla.

La proporción de jóvenes de entre 20 y 29 años en la isla que se inclina hacia la «independencia de Taiwán» ha disminuido en los últimos años, mientras que el apoyo a la reunificación a través del Estrecho ha aumentado de manera constante, de acuerdo con la encuesta.

La parte continental apoyará interacciones más frecuentes entre los jóvenes de ambos lados, ya que son ellos quienes representan el futuro de las relaciones a través del Estrecho, afirmó en conferencia de prensa regular Zhu Fenglian, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, al comentar los resultados del sondeo.

Zhu criticó a las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán por promover agresivas falacias separatistas, restringir los intercambios a través del Estrecho y crear «burbujas de información» para desorientar a la población de la isla, especialmente a las generaciones más jóvenes.

«Estas acciones van en contra de la historia y los hechos. Se volverán cada vez más impopulares y están condenadas al fracaso», afirmó la vocera, haciendo un llamado a que más jóvenes de ambos lados del estrecho de Taiwán trabajen juntos por la reunificación y la revitalización de la nación china.

Con información de – Xinhua