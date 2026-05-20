Ecuador ya tiene fecha para anunciar convocados al Mundial: Hincapié campeón y Guardiola se despide del City

Sebastián Beccacece definirá la lista mundialista hasta el último día mientras Piero Hincapié hace historia en Inglaterra

La selección ecuatoriana de fútbol ya entra en la cuenta regresiva para revelar la lista oficial de jugadores que disputarán el Mundial.

El entrenador Sebastián Beccacece confirmó que esperará hasta el último momento permitido por FIFA para anunciar a los 26 convocados de Ecuador.

Mientras tanto, el fútbol europeo deja noticias históricas para los ecuatorianos: Piero Hincapié se coronó campeón de la Premier League con el Arsenal y Pep Guardiola anunció su salida del Manchester City tras una década llena de títulos.

Estos son los tres impactos deportivos que marcan la jornada.

Sebastián Beccacece revelará la lista de Ecuador para el Mundial el 1 de junio

El técnico argentino Sebastián Beccacece aseguró en rueda de prensa que utilizará todo el plazo disponible para definir la nómina definitiva de Ecuador para la Copa del Mundo.

Según el reglamento FIFA, el domingo 1 de junio de 2026 es la fecha límite para que las selecciones entreguen oficialmente la lista de 26 futbolistas.

A partir del 2 de junio, las federaciones comenzarán a publicar oficialmente a sus convocados en sus plataformas digitales y canales oficiales.

La expectativa en Ecuador crece por conocer qué jugadores integrarán la plantilla tricolor y cuáles serán las sorpresas de Beccacece para el torneo más importante del fútbol mundial.

Piero Hincapié se corona campeón de la Premier League con Arsenal

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al proclamarse campeón de la Premier League 2025-2026 con el Arsenal.

El título se confirmó este martes tras la derrota del Manchester City, resultado que dejó sin opciones al equipo dirigido por Pep Guardiola.

El Arsenal vuelve a conquistar la liga inglesa después de 22 años, consolidando una temporada histórica para el club londinense.

Además, el equipo disputará la final de la UEFA Champions League frente al PSG, donde milita otro ecuatoriano destacado: Willian Pacho.

La presencia de futbolistas ecuatorianos en las principales ligas europeas fortalece las expectativas sobre el rendimiento de la Tri en el Mundial.

Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 años

Otra de las noticias que sacude al fútbol europeo es la salida de Pep Guardiola del Manchester City al finalizar la presente temporada.

El entrenador español pondrá fin a una etapa histórica de diez años en el club inglés, período en el que conquistó 20 títulos, incluida una UEFA Champions League.

Pese a no ganar la Premier League esta temporada, el City logró levantar dos trofeos más antes del anuncio de la despedida del técnico catalán.

Medios europeos señalan que el principal candidato para reemplazarlo sería Enzo Maresca, uno de los entrenadores emergentes con mayor proyección en Inglaterra.

Ecuador llega al Mundial con figuras en la élite europea

La actualidad de futbolistas como Piero Hincapié y Willian Pacho refleja el crecimiento internacional del fútbol ecuatoriano.

La Tri llegará al Mundial con jugadores que compiten en las ligas más exigentes del planeta, un factor que alimenta la ilusión de los aficionados ecuatorianos para hacer historia en la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece tendrá la tarea de definir una lista equilibrada entre experiencia, juventud y presente futbolístico para afrontar el reto mundialista.

Ecuador se prepara para el Mundial 2026.

Piero Hincapié y su consolidación en Europa.

Willian Pacho jugará la final de Champions League.

Sebastián Beccacece analiza la lista definitiva de la Tri.

Pep Guardiola y el legado que deja en Manchester City.

Con información de – El Universo