Encuesta CIEES revela fuerte caída de la imagen de Daniel Noboa tras un año de mandato

La más reciente encuesta de CIEES evidencia un fuerte deterioro en la percepción ciudadana sobre el presidente Daniel Noboa y la situación del Ecuador. En apenas un año, la aprobación presidencial cayó de 59,5% a 26%, mientras el pesimismo nacional escaló hasta el 80%. La inseguridad, la economía y el mal gobierno aparecen como los principales factores de desgaste para el Ejecutivo.

La imagen de Daniel Noboa registra una caída acelerada

El presidente Daniel Noboa atraviesa el momento políticamente más complejo desde que llegó al poder. Así lo revela el análisis comparativo de las encuestas de CIEES realizadas en mayo de 2025 y mayo de 2026.

Hace un año, previo al inicio de su nuevo período presidencial, Noboa mantenía una aprobación consolidada de 59,5%, mientras el rechazo se ubicaba en 38,1%. Sin embargo, la más reciente medición muestra una caída drástica en la percepción ciudadana.

Actualmente, apenas el 26% califica positivamente la gestión presidencial, mientras el 74% tiene una percepción negativa del Gobierno.

El informe de CIEES advierte además que el respaldo presidencial se volvió “frágil y altamente sensible al contexto”, especialmente frente a problemas de inseguridad, presión económica y desgaste institucional.

El pesimismo domina el estado de ánimo del país

Uno de los datos más sensibles del estudio es el deterioro emocional y social de la ciudadanía.

En mayo de 2025, el 39% de los encuestados mantenía una visión optimista sobre la situación del país. Un año después, ese indicador cayó al 20%, mientras el pesimismo escaló al 80%.

La encuesta sostiene que Ecuador atraviesa un proceso de “normalización del malestar”, donde gran parte de la población siente que las condiciones del país no mejoran y que existe un escenario de estancamiento.

El análisis muestra que hace un año predominaba la esperanza como principal emoción colectiva. Actualmente, las emociones dominantes son indignación y miedo.

Inseguridad, economía y mal gobierno golpean al Ejecutivo

La inseguridad continúa siendo el principal problema nacional y el mayor factor de desgaste para el Gobierno.

En 2025, los temas relacionados con delincuencia, crimen organizado, robos y sicariato concentraban el 67% de las preocupaciones ciudadanas.

En 2026, aunque la inseguridad sigue liderando las preocupaciones con 49%, aparecen con mayor fuerza otros factores como economía (26%) y mal gobierno/corrupción (22%).

El estudio concluye que el malestar ciudadano ya no se concentra únicamente en la violencia, sino también en la percepción de falta de conducción política y deterioro institucional.

La confianza en el Gobierno también se desploma

Otro indicador que refleja la compleja situación del Ejecutivo es la confianza ciudadana.

La encuesta revela que la confianza en el Gobierno Nacional apenas alcanza el 23%, mientras la desconfianza llega al 77%.

Además, los niveles de agrado personal hacia el presidente Noboa se ubican en 31%, reflejando un desgaste que ya no solo afecta la gestión gubernamental, sino también la imagen política del mandatario.

El Gobierno mantiene control institucional, pero enfrenta desgaste

Pese al deterioro de indicadores, Daniel Noboa todavía conserva capacidad de gobernabilidad y respaldo en determinados sectores urbanos y jóvenes.

Sin embargo, el estudio de CIEES evidencia que el presidente enfrenta un escenario más adverso que hace un año, marcado por pérdida de credibilidad, incremento de presión social y una ciudadanía más crítica.

La encuesta concluye que el principal desafío del Gobierno será demostrar capacidad de dirección, estabilidad y resultados concretos frente a una población que ya no responde únicamente a discursos o anuncios, sino a hechos visibles en seguridad, economía y servicios públicos.

Fuente: CIESS