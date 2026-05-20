Los cromos más tiernos del Mundial 2026: fundación colombiana convierte perros rescatados en figuras tipo Panini

La pasión por el Mundial 2026 y el tradicional álbum de cromos de Panini inspiró una de las campañas más emotivas y virales de los últimos días en redes sociales. Una fundación colombiana dedicada al rescate de animales creó un álbum protagonizado por perros sin hogar, transformándolos en “estrellas mundialistas” con el objetivo de impulsar la adopción y recaudar apoyo para su cuidado.

Una campaña que mezcla fútbol, ternura y adopción animal

La iniciativa fue desarrollada por Fundación Colitas Felices, organización ubicada en Chocontá, Cundinamarca, dedicada al rescate y protección de perros abandonados.

Aprovechando el furor global por el álbum oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026, la fundación decidió crear una versión inspirada en las tradicionales láminas de Panini, pero con un giro completamente distinto.

En lugar de futbolistas, las figuras del álbum son perros rescatados que actualmente esperan encontrar una familia.

Cada perro tiene su propia “figura mundialista”

La campaña presenta a los animales como si integraran la selección colombiana que disputará el Mundial 2026.

Cada cromo incluye información como:

Nombre del perro.

Edad.

Peso.

Características.

Un apodo inspirado en futbolistas colombianos.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales debido a la creatividad y ternura de la propuesta.

Muchos usuarios compararon la campaña con el tradicional coleccionismo mundialista que cada cuatro años genera furor entre niños y adultos.

El objetivo: encontrar hogares y padrinos para los animales

Más allá de la viralidad, la fundación busca impulsar la adopción responsable de perros rescatados.

Además, la campaña también pretende incentivar el padrinazgo de animales para personas que no pueden adoptar, pero sí colaborar económicamente con:

Alimentación.

Atención veterinaria.

Vacunas.

Esterilización.

Refugio y cuidado diario.

La organización explicó que el mantenimiento de perros rescatados implica altos costos y que el apoyo ciudadano resulta fundamental para continuar con las labores de rescate.

El álbum del Mundial 2026 sigue generando tendencia

El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 ha provocado una ola de contenido viral en redes sociales.

Desde memes hasta colecciones alternativas, la fiebre por completar los cromos mundialistas volvió a convertirse en fenómeno global.

Sin embargo, pocas iniciativas lograron conectar tanto con los usuarios como esta propuesta solidaria impulsada desde Colombia.

La combinación entre fútbol y adopción animal generó miles de reacciones positivas y comentarios de apoyo.

Redes sociales reaccionan a la campaña

Usuarios en plataformas como X, Instagram y TikTok destacaron la creatividad de la fundación y el impacto emocional de la iniciativa.

Muchos internautas incluso pidieron que este tipo de campañas se replique en otros países de Sudamérica para incentivar la adopción de animales abandonados.

La propuesta demuestra cómo un fenómeno deportivo global también puede utilizarse para generar conciencia social y promover causas solidarias.

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Con información de – El Universo