El miedo laboral y el rechazo público frenan el avance de la IA en EE.UU.

Según estudios, solo un 18 % de los estadounidenses de entre 14 y 29 años afirma tener esperanzas en la inteligencia artificial.

El abucheo después de que en un discurso de graduación en la Universidad de Florida Central (EE.UU.) se considerara que «el auge de la inteligencia artificial es la próxima Revolución Industrial» ha puesto en evidencia la resistencia social hacia la IA, informa Axios.

Una reciente encuesta de Gallup concluyó que solo el 18 % de los jóvenes de entre 14 y 29 años afirma tener esperanzas en la IA, por lo que, de haber consultado las tendencias más recientes, la oradora, Gloria Caulfield, una importante figura del sector inmobiliario de Florida, quizás hubiera modificado sus palabras.

Este rechazo público, compartido por diferentes ámbitos y generaciones, es impulsado por los temores al desplazamiento laboral, el impacto ambiental y la desigualdad económica.

Una investigación de Economist/YouGov reveló que más del 70 % de los estadounidenses considera que la IA avanza demasiado rápido, con un consenso transversal que incluye al 68 % de republicanos y 77 % de demócratas. Con otro estudio, la empresa llegó a la conclusión de que la aversión a la tecnología aumentó del 34 % hace tres años a más del 50 % en la actualidad.

La oposición pública disminuiría la inversión en IA

Los líderes de la industria de la IA muestran indiferencia o sorpresa ante la creciente reacción negativa del público, ignorando las tendencias que indican una posible ralentización del sector. Muchos directivos consideran que la tecnología es inevitable incluso desestimando la evidencia del rechazo. Esto demuestran posturas como la de Rahul Vohra, director ejecutivo de Superhuman Mail, que señaló que la empresa no había observado «nada de eso».

Por su parte, Avriel Epps, profesora de la Universidad de California, Riverside, aseveró que la tecnología de IA es permanente, pero «lo que no es inevitable es que estas tecnologías se integren en todos los aspectos de nuestras vidas, se vuelvan indispensables o reemplacen a los humanos”.

Sin embargo, el verdadero riesgo para los laboratorios radica en el sentimiento negativo del mercado, que podría volverse una carga financiera severa si limita el acceso a la potencia de procesamiento, su recurso más esencial.

De acuerdo con datos de Heatmap Pro, la resistencia provocó la cancelación de un número récord de centros de datos de inteligencia artificial en el primer trimestre de este año. Analistas de Morgan Stanley y Jefferies señalan que la oposición pública representa una limitación significativa y está socavando la confianza de los inversores en el sector tecnológico.

No obstante, a pesar de que los estadounidenses confíen cada vez menos en esta tecnología, un estudio de la Universidad de Stanford concluyó que la percepción global sobre la inteligencia artificial supone un creciente optimismo, con un porcentaje de encuestados que anticipa más beneficios que riesgos aumentando del 55 % en 2024 al 59 % en 2025.

Con información de – RT