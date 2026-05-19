“La quebrada ruge y el miedo vuelve”: fuertes lluvias golpean al sur de Quito y dejan inundaciones, deslaves y familias afectadas

Las intensas lluvias registradas desde el sábado 16 de mayo encendieron nuevamente las alarmas en el sur de Quito y sectores rurales cercanos. Inundaciones, deslizamientos de tierra y viviendas cubiertas de lodo marcaron jornadas de angustia para cientos de familias que, aunque dicen estar “acostumbradas” al invierno, reconocen que el temor reaparece con cada tormenta.

Seis sectores del sur de Quito quedaron afectados por el temporal

Durante más de ocho horas consecutivas, la lluvia cayó con fuerza sobre distintos puntos de la capital ecuatoriana, provocando acumulación de agua, colapso de sumideros y corrientes que transformaron calles en verdaderos ríos.

Los sectores más afectados fueron:

La Mena

Solanda

Vencedores de Pichincha

El Recreo

Barrio Nuevo

Zona del Hospital del Sur

Equipos del Cuerpo de Bomberos y personal municipal realizaron labores de limpieza y asistencia a las familias perjudicadas.

“Ya estamos acostumbrados.

La lluvia fue fuerte, pero lo que preocupa es que la quebrada ruge y cualquier momento puede ceder”, relató Mariana Simbaña, moradora de La Mena Alta.

El miedo persiste en barrios construidos cerca de quebradas

Habitantes del sur de Quito aseguran que convivir con el riesgo se ha vuelto parte de la rutina durante la temporada invernal.

Francisco Muñoz, residente de Solanda, explicó que las tormentas generan preocupación constante debido a la cercanía de viviendas con quebradas y terrenos inestables.

“En el sur esto es cosa de siempre.

La ciudad no vive el invierno como nosotros”, comentó.

Los vecinos temen que las lluvias intensas provoquen nuevos deslizamientos o colapsos de taludes, especialmente en sectores vulnerables.

Emergencia en Nanegal: viviendas inundadas y calles cerradas

En la parroquia Nanegal, la crecida de un río inundó varias viviendas y obligó a las autoridades a evacuar zonas cercanas a la quebrada.

El Cuerpo de Bomberos informó que una casa fue desahuciada debido al alto riesgo estructural.Además, el cierre de vías afectó el ingreso de productos agrícolas hacia Quito, entre ellos:

Café

Cacao

Pimienta

Caña de azúcar

Los habitantes alertaron sobre las pérdidas económicas derivadas del aislamiento temporal de la parroquia.

Deslizamiento de tierra en Cayambe deja una familia damnificada

En el sector de Pambamarca-Cangahua, en Cayambe, un deslizamiento destruyó completamente una vivienda y dejó damnificada a una familia de ocho integrantes.

Los organismos de emergencia continúan trabajando con maquinaria pesada para localizar a una persona desaparecida entre los escombros.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado el hallazgo del ciudadano.

Quito enfrenta nuevamente los efectos del invierno

Las lluvias de mayo reactivaron el debate sobre la vulnerabilidad de varios sectores de Quito frente al invierno, especialmente en barrios construidos cerca de quebradas y laderas.

Expertos han advertido anteriormente sobre los riesgos de urbanización en zonas inestables y la necesidad de fortalecer obras de drenaje y contención.

Mientras tanto, familias afectadas intentan recuperar sus viviendas y permanecer alerta ante posibles nuevas precipitaciones.

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Con información de – El Universo