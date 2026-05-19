Mango: Las pruebas que acorralan a Jonathan Andic: tres visitas previas a Montserrat, un móvil desaparecido y un cambio de testamento

El auto judicial de prisión bajo fianza subraya la mala relación existente entre padre e hijo.

Los Mossos han recopilado durante más de un año y medio distintas pruebas contra Jonathan Andic, al que acusan de matar a su padre, Isak Andic, en un paseo por la montaña de Montserrat. El auto judicial que decreta su prisión provisional bajo una fianza de un millón de euros, que ya ha aportado, señalan el “cúmulo de indicios” que apuntan a su presunta culpabilidad: tres visitas previas a la montaña de Montserrat en la semana de la caída, un móvil desaparecido en extrañas circunstancias, un resbalón improbable y un cambio de testamento. De la investigación hasta ahora, la jueza considera que existen indicios suficientes que apuntan a una posible “participación activa y premeditada” del hijo del fundador de Mango en la muerte de su padre. El auto subraya la “mala relación” entre ambos, “la existencia de un posible móvil económico”, la “planificación y estudio previo” del lugar, y el “intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles”.

En total, señala siete indicios que existen contra el hijo del fundador de Mango. El primero son las contradicciones entre las dos declaraciones que prestó inicialmente ante los Mossos, primero el mismo día 14 de diciembre y después el 31. Inicialmente, explicó que caminaba cuatro o cinco metros por delante de su padre, cuando este se paró a tomar unas fotografías con su teléfono móvil. Que él entonces no lo tenía a la vista, y mientras caminaba escuchó unas piedras caer, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales”, escuchó un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre. Pero, en la segunda declaración, aseguró que vio a su padre usar el teléfono móvil solo al inicio de la ruta. El análisis del móvil de Isak Andic constató que solo hizo un vídeo y tomó una fotografía al inicio de la ruta, y no lo volvió a utilizar. La autopsia también constató que lo llevaba en el bolsillo en el momento de caer. “Es poco probable si iban caminando juntos que no lo viera caer”, sostiene el auto de prisión.

Otro punto clave es si Jonathan Andic realizó antes la ruta. En su declaración aseguró que había hecho el recorrido unas dos semanas antes. Pero la localización del vehículo ha confirmado que el hijo del fundador de Mango estuvo en la montaña de Montserrat tres veces antes en la misma semana (los días 7, 8 y 10 de diciembre, y la caída de Isak Andic fue el día 14). Ello hace pensar a los Mossos en una premeditación en la planificación del presunto homicidio.

Mas información el El País