Revelan el efecto de hacer ejercicio en la mediana edad

Una investigación analizó los datos médicos de 24.567 mujeres y hombres de alrededor de 40 años.

Mantener una buena condición física entre los 40 y los 50 años prolonga la longevidad, según un estudio publicado en la revista del Colegio Estadounidense de Cardiología, que destaca además que el bienestar físico en la mediana edad eleva la esperanza y calidad de vida entre un 2 % y un 3 %, lo que supone hasta un año y medio o dos años más de salud.

Los autores de la investigación utilizaron una base de datos de la Clínica Cooper, en Dallas (EE.UU.), para analizar los registros de 24.567 personas de aproximadamente 40 años que ingresaron sanas o sin ninguna enfermedad grave en Medicare y que previamente se habían sometido a pruebas de esfuerzo en cinta rodante. Los pacientes fueron divididos en tres niveles según su capacidad aeróbica: alto, moderado y bajo. El grupo con mejor estado físico no practicaba deporte extremo, sino que solía caminar a paso ligero a diario, mientras que el de menor nivel era mayoritariamente sedentario.

Los historiales médicos fueron seguidos hasta el fallecimiento de los pacientes para registrar la aparición de alguna de las 11 enfermedades graves vinculadas al envejecimiento, como demencia, cáncer, problemas cardiovasculares o renales.

Mediante modelos estadísticos, los investigadores cruzaron esos datos con la condición física que los participantes tenían en la mediana edad. Los resultados confirmaron un vínculo directo: una mejor forma física en la madurez se traduce en mayor longevidad y en una vejez más saludable. Las personas más activas retrasaron la aparición de su primera enfermedad crónica cerca de un año y medio, si es que la desarrollaron. Además, padecían enfermedades graves posteriores con mucha menos frecuencia y vivieron, en promedio, dos años más que aquellas con peor condición física.

Un hallazgo especialmente relevante para EE.UU.

El cardiólogo Eric Topol, fundador del Instituto de Investigación Traslacional Scripps, que no participó en el estudio, señaló que, aunque el incremento en la esperanza de vida saludable es de solo el 2 %, actualmente no existe ningún medicamento ni tratamiento tecnológico avanzado que haya logrado igualar esos resultados en ensayos clínicos con seres humanos.

La investigación no permite probar que la forma física sea el factor principal, ya que también intervienen otros factores condicionantes como la dieta, los ingresos, la genética e incluso la suerte, pero el hallazgo sigue siendo relevante.

Otro estudio de 2024 concluyó que Estados Unidos lidera la brecha global entre la esperanza de vida con buena salud y la longevidad total. Mientras que el promedio mundial indica que las personas mayores viven sus últimos nueve años con enfermedades, en la población estadounidense la cifra asciende a 12,4 años.

I-Min Lee, coautor de este estudio y profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, consideró que ganar entre 1,5 y 2 años más de salud y esperanza de vida es un hecho significativo. «Se trata de años adicionales después de los 65 años. La esperanza de vida promedio en Estados Unidos es de 79 años. Por lo tanto, vivimos en promedio 14 años después de los 65. Dos años más me parece una buena noticia», señaló.

Con información de – RT