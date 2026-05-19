Independiente del Valle vs. Libertad EN VIVO: canales, horarios y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

Independiente del Valle se juega una de sus noches más importantes en la fase de grupos de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026. El equipo ecuatoriano recibe este martes 19 de mayo a Libertad en Quito con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo continental.

El compromiso se disputará en el Estadio Banco Guayaquil y podrá verse EN VIVO por televisión y plataformas digitales en varios países de América.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Libertad?

El partido corresponde a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y se disputará este martes 19 de mayo.

Horarios por país

Ecuador, Colombia y Perú: 21:00

Paraguay, Bolivia y Venezuela: 22:00

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 23:00

México (CDMX): 20:00

Estados Unidos (ET): 22:00

Canales para ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Libertad

Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como por streaming desde celulares, tablets y Smart TV.

Señales oficiales:

ESPN

Disney+ Premium

beIN SPORTS (Estados Unidos)

Independiente del Valle quiere sellar su clasificación

El conjunto ecuatoriano llega a este compromiso con la presión de sumar puntos para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los “rayados” buscarán aprovechar la altura de Quito y el apoyo de su afición en el Estadio Banco Guayaquil para imponerse ante el club paraguayo.

En redes sociales y foros deportivos, aficionados consideran que este encuentro será clave para definir el futuro del Grupo H.

¿Dónde se juega el partido?

El duelo entre Independiente del Valle y Libertad se disputará en:

Estadio Banco Guayaquil

Quito, Ecuador

Martes 19 de mayo de 2026

Hora: 21:00

Cómo ver el partido desde el celular

Los usuarios podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles a través de la plataforma Disney+ Premium, que transmitirá el partido en alta definición.

La aplicación está disponible para:

Android

iPhone (iOS)

Smart TV

Tablets

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Con información de – El Universo