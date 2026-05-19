Hijo del fundador de Mango, detenido e investigado por la muerte de su padre

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  • mayo 19, 2026
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La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes (19.05.2026) de su hijo Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia, según confirmaron a la AFP fuentes de los Mossos d’Esquadra.

De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell, donde se le volverá a tomar declaración. La causa, de momento, está declarada secreta, según indicaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

De Turquía y España, y de España al mundo

Isak Andic, nacido en Estambul, abrió su primera tienda en Barcelona en 1984. Su marca Mango se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, con alrededor de 2.800 tiendas.

Mas información en Deutsche Welle

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