UE.- Merkel anima a la UE a «seguir regulando» las redes sociales y la IA por suponer «un riesgo» para la democracia

Avisa de que la paz en Europa «ya no puede darse por garantizada» tras la invasión de Ucrania y la vuelta de Trump a la Casa Blanca

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) –

La excanciller de Alemania Angela Merkel ha animado a la Unión Europea a «seguir regulando» las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) al considerar que ponen en riesgo la democracia porque con ellas «la verdad puede presentarse como mentira y la mentira como verdad», y ha reclamado que haya «rendición de cuentas» por difundir información falsa.

Durante un discurso en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) tras ser galardonada con la Orden al Mérito Europeo, la conservadora alemana ha avisado de que aunque «quizás se cometan errores», el bloque comunitario debe seguir un camino en el que «es pionero» y seguir regulando redes sociales e Inteligencia Artificial.

La excanciller de Alemania Angela Merkel recibe el galardón de la Orden al Mérito Europeo en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia- DAINA LE LARDIC

«En las redes sociales la verdad puede presentarse como mentira y la mentira como verdad, lo que pone en riesgo la información en toda Europa. Esta situación se ve agravada por el desarrollo de la IA. Por ello, solo puedo animarles a seguir regulando las redes sociales y también la Inteligencia Artificial. Quizás se cometan errores, pero aprendemos de ellos», ha indicado durante su intervención.

Merkel ha desdeñado la postura de quienes creen que «ya no es necesario asumir la responsabilidad de difundir información» y «que no debe haber rendición de cuentas por las mentiras», ya que en so opinión ello «socavaría la democracia».

En su discurso ha recordado las «tres promesas» hechas a los ciudadanos de los Estados miembro con la Declaración Schuman hace 75 años, que supuso el primer paso para la actual Unión Europea, y que bajo su percepción están ahora «bajo presión». Ha puesto como primer ejemplo la paz, «normalizada» hasta que «llegó el bárbaro ataque de Rusia contra Ucrania».

«Hemos comprobado que ya no puede darse por garantizada y que es frágil», ha opinado la excanciller alemana, que también ha apuntado a que la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos demuestra que la UE no puede tener la certeza que tenía antes. «A veces recurrimos a la dimensión de defensa de la Unión Europea, que no funcionó al principio, pero esta promesa de paz permanecerá», ha añadido.

LA UE, «LEJOS» DE SER EL CONTINENTE MÁS FUERTE

La segunda promesa «es la de prosperidad para nuestros ciudadanos», que también está bajo presión según Merkel, quien ha recordado que en el año 2000 los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron en Lisboa a hacer de Europa «el continente más fuerte y basado en la ciencia del mundo», un objetivo del que, a su juicio, el bloque comunitario «está lejos». «Queda mucho trabajo por hacer», ha subrayado.

La excanciller ha advertido de que sin prosperidad económica la UE tampoco podrá «proteger el clima ni garantizar la biodiversidad», y ha defendido que «la sostenibilidad y el éxito económico son condiciones previas para que los ciudadanos europeos perciban Europa como un valor añadido».

En ese sentido, ha reivindicado el informe sobre competitividad del ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi como hoja de ruta para que las instituciones comunitarias trabajen en recuperar ese potencial.

La tercera promesa es la de la democracia, que Merkel ha definido como «la dignidad humana, los Derechos Humanos, la dignidad de cada persona, los derechos de las minorías y la cooperación multilateral en el mundo». «No hay libertad sin democracia», ha sentenciado, antes de enlazar con su advertencia sobre las redes sociales y la IA como principales amenazas a este tercer pilar fundacional de la Unión.

Merkel ha recibido una ovación en pie en el hemiciclo antes de pronunciar su discurso y ha sido elogiada por su papel como constructora de puentes entre el Este y el Oeste de Europa.

La Orden del Mérito Europeo fue creada el año pasado por la Mesa del Eurocámara con ocasión del 75 aniversario de la Declaración Schuman, convirtiéndose en la primera distinción civil de este tipo concedida por una institución de la Unión Europea. El galardón reconoce los logros de personas que han contribuido de forma significativa a la integración europea o a la promoción y defensa de los valores europeos.

Con información de EUROPA PRESS