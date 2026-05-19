Más de 4.000 pacientes renales mueren por falta de tratamiento en dos años y medio

Más de 4.000 pacientes con insuficiencia renal han muerto en Ecuador durante los últimos dos años y medio por la falta de acceso a tratamientos de diálisis y recursos económicos, según denunciaron médicos y representantes del sector. La cifra equivale a un promedio de más de cuatro fallecidos por día y alrededor de 1.600 muertes por año, en medio de una crisis que afecta a miles de personas con enfermedades catastróficas.

Kevin Valdez, paciente renal, alertó que algunas clínicas estarían reduciendo las sesiones de diálisis de tres tratamientos semanales de cuatro horas a apenas una o dos sesiones de dos horas, pese a cobrar el servicio completo. “Estamos siendo subdializados”, denunció. Según explicó, en el país existen más de 20.800 pacientes renales y el 80% depende de clínicas externas para recibir atención.

El nefrólogo Edgar Argüello advirtió que la falta de diálisis completa provoca acumulación de toxinas y potasio en el organismo, lo que puede desencadenar paros cardíacos y la muerte. “Han muerto más de 4.000 pacientes en los últimos dos años y medio (…) Ellos saben bien las razones”, sostuvo. A esto se suman las denuncias sobre las condiciones de las salas de diálisis en hospitales del Seguro Social, especialmente en la Costa, donde pacientes aseguran que la falta de ventilación afecta tanto a los equipos como a la salud de quienes reciben tratamiento.

Los afectados aseguran que el costo mensual para sostener el tratamiento supera los USD 1.000 entre diálisis, medicamentos y transporte. Algunos pacientes pagan hasta USD 120 por cada sesión, tres veces por semana, además de medicinas especializadas para controlar hipertensión y otras complicaciones derivadas de la enfermedad renal. Ante esta situación, colectivos de pacientes convocaron a plantones para el jueves 21 de mayo de 2026 en Guayaquil y Quito para exigir atención urgente del Gobierno.

Con información de Informa Ecuador