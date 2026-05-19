Urgente!

Costa de Marfil anuncia su lista oficial para el Mundial 2026 y ya apunta al duelo contra Ecuador
Ciudades de primer nivel de China reportan aumento en precio de vivienda en abril
Calendario de Ecuador en el Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la Tri
Irán anuncia su decisión sobre la participación de su selección en el Mundial
May 19, 2026

Costa de Marfil anuncia su lista oficial para el Mundial 2026 y ya apunta al duelo contra Ecuador

  • mayo 18, 2026
  • 0
  • 65
  • 3 Min Read

La Selección de fútbol de Costa de Marfil confirmó su convocatoria definitiva para el Mundial 2026 y ya comienza a palpitar el esperado enfrentamiento frente a Selección de fútbol de Ecuador, en el partido que marcará el debut de la Tri en la Copa del Mundo. El conjunto africano llega con figuras consolidadas en Europa y una generación talentosa que buscará competir por uno de los boletos a la siguiente ronda en el grupo E.

Ecuador debutará ante Costa de Marfil en Filadelfia

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará el próximo 14 de junio en el Lincoln Financial Field, escenario que albergará uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del grupo E.

El combinado africano comparte zona junto a Ecuador, Selección de fútbol de Alemania y Selección de fútbol de Curazao.

El debut será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en un grupo considerado uno de los más equilibrados del torneo.

Amad Diallo lidera el ataque marfileño

La principal figura ofensiva de Costa de Marfil será Amad Diallo, considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel africano.

Junto a él también destacan nombres de experiencia internacional como:

  • Nicolas Pépé
  • Simon Adingra
  • Franck Kessié

El entrenador Emerse Faé apostó por una mezcla de juventud, velocidad y experiencia para afrontar la Copa del Mundo.

Ange Yoan Bonny, la sorpresa de la convocatoria

Una de las principales novedades de la lista definitiva es la presencia de Ange Yoan Bonny.

El delantero del Inter de Milán había representado anteriormente a Francia en categorías juveniles, pero finalmente decidió defender los colores de Costa de Marfil antes del cierre oficial de convocatorias mundialistas.

Su incorporación fortalece aún más el poder ofensivo del conjunto africano.

Una defensa sólida y experiencia en el mediocampo

Costa de Marfil también contará con futbolistas de alto nivel en defensa y mediocampo.

Entre los defensores convocados aparecen:

  • Ousmane Diomandé
  • Odilon Kossounou
  • Evan Ndicka

Mientras tanto, el mediocampo tendrá equilibrio y recuperación gracias a jugadores como:

  • Franck Kessié
  • Seko Fofana
  • Ibrahim Sangaré

La selección africana buscará repetir actuaciones históricas y convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026.

Ecuador prepara un debut decisivo en el Mundial

Para la Tri, el partido frente a Costa de Marfil será determinante pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece afrontarán luego los partidos contra Curazao y Alemania.

La selección ecuatoriana llega al torneo con una generación consolidada y la ilusión de superar lo conseguido en el Mundial de Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final.

  • Calendario de Ecuador en el Mundial 2026
  • Así quedaron los grupos del Mundial 2026
  • Sebastián Beccacece y el nuevo proyecto de Ecuador
  • La mejor participación de la Tri en una Copa del Mundo

Con información de – El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Deportes Titulares

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024