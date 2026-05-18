Cómo las redes sociales y los ‘smartphones’ están acelerando la caída de la natalidad en todo el mundo

Según un análisis de Financial Times, la caída demográfica se debe menos a la decisión de tener menos hijos y más al fuerte declive de las relaciones estables y duraderas causado por las nuevas tecnologías.

Las tasas de natalidad están descendiendo de forma simultánea en numerosos países, desde economías avanzadas hasta naciones de ingresos más bajos, según un análisis publicado este sábado por Financial Times.

El medio británico señaló que este fenómeno no se explica solo por las decisiones de las parejas de tener menos hijos, sino principalmente por un fuerte declive en la formación y mantenimiento de relaciones estables a largo plazo.

Expertos indicaron que un factor clave es la reducción drástica en el número de parejas, especialmente entre personas sin estudios universitarios. Las dificultades para acceder a una vivienda asequible, la inestabilidad económica y el impacto de las redes sociales y los teléfonos inteligentes en las interacciones humanas estarían contribuyendo a que menos jóvenes formen hogares estables donde nazcan niños.

De acuerdo con FT, este colapso demográfico plantea desafíos futuros para las sociedades, como el envejecimiento poblacional, mayores dificultades para sostener los sistemas de pensiones y el crecimiento económico.

Los especialistas señalaron que medidas como facilitar la vivienda o dar bonificaciones por nacimiento podrían ayudar a mitigar esta situación, aunque advirtieron que serían poco efectivas si cada vez más personas no tienen pareja. A su juicio, la baja natalidad forma parte de un problema mayor de soltería, aislamiento y malestar entre los jóvenes, posiblemente ligado a la tecnología y las redes sociales, por lo que revertirlo exigiría cambios en los hábitos digitales.

¿Cómo las redes y los ‘smartphones’ impactaron en la natalidad?

Cada vez más investigadores creen que la caída de la natalidad no se explica solo por la economía, sino también por el peso que han adquirido los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la vida de los jóvenes. Un estudio de la Universidad de Cincinnati halló que, en EE.UU. y Reino Unido, los nacimientos empezaron a bajar antes y con más fuerza en las zonas donde llegó primero la red móvil 4G. Según sus autores, la conectividad digital redujo el tiempo de socialización cara a cara y dificultó la formación de parejas.

Esa tendencia también se ha visto en otros países. Datos citados por el FT muestran que la natalidad entre adolescentes y adultos jóvenes empezó a caer con fuerza en distintos momentos, coincidiendo con la adopción masiva de teléfonos inteligentes: desde 2007 en EE.UU., Reino Unido y Australia; desde 2009 en Francia y Polonia; y desde 2012 en México, Marruecos e Indonesia. Los expertos sostienen que cuanto menos interactúan los jóvenes en persona, más difícil les resulta encontrar pareja estable.



Además, varios especialistas creen que las redes sociales no solo reducen la convivencia real, sino que también elevan expectativas, agravan divisiones entre hombres y mujeres y refuerzan la sensación de inseguridad. Esto podría afectar tanto la formación de relaciones comprometidas como el deseo de tener hijos. Para algunos investigadores, el efecto no sería nuevo: antes ya se había observado que tecnologías como la televisión influían en la fecundidad, pero el impacto de los celulares podría ser mucho mayor por su uso constante, personal y absorbente.

Con información de – RT