Mundial 2026: así quedaron los 12 grupos y los rivales de Ecuador en la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la expectativa crece entre millones de aficionados alrededor del planeta.
La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, será histórica por contar por primera vez con 48 selecciones y un nuevo formato de competencia. Ecuador ya conoce a sus rivales y sedes para la fase de grupos, en un torneo que promete ser el más grande y competitivo de todos los tiempos.
¿En qué grupo quedó Ecuador en el Mundial 2026?
Selección de fútbol de Ecuador integra el grupo E junto con Selección de fútbol de Alemania, Selección de fútbol de Costa de Marfil y Selección de fútbol de Curazao.
Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán sus tres partidos de la fase inicial en ciudades de Estados Unidos.
Calendario de Ecuador en el Mundial 2026
Partido Fecha Hora Ecuador Estadio
Costa de Marfil vs. Ecuador Domingo 14 de junio18:00 Lincoln Financial Field, FiladelfiaEcuador vs. Curazao Sábado 20 de junio19:00 Arrowhead Stadium, Kansas CityEcuador vs. Alemania Miércoles 25 de junio15:00 MetLife Stadium, Nueva York/Nueva
Jersey
Alemania aparece como la gran favorita del grupo por su historia y jerarquía internacional, mientras que Costa de Marfil llega con figuras que militan en las principales ligas europeas.
Curazao, por su parte, disputará su primer Mundial.
Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026
El sorteo oficial se realizó en diciembre pasado en Washington D.C. y dejó zonas altamente competitivas.
Grupo A
México
Sudáfrica
República de CoreaChequia
Grupo B
Canadá
Bosnia y Herzegovina
QatarSuiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
HaitíEscocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
AustraliaTurquía
Grupo E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Grupo F
Países Bajos
Japón
Túnez
Suecia
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
Grupo I
Francia
Irak
Senegal
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
República Democrática del Congo
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
El nuevo formato del Mundial 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 estrenará un formato ampliado con 48 selecciones divididas en 12 grupos.
Clasificarán a dieciseisavos de final:
- Los dos primeros de cada grupo.
- Los ocho mejores terceros.
Esto permitirá conformar un cuadro de eliminación directa de 32 equipos.
El nuevo sistema aumentará el número de partidos y hará que más selecciones tengan posibilidades reales de avanzar a las rondas decisivas.
Los grupos más difíciles del Mundial 2026
Varios grupos fueron catalogados como potenciales “grupos de la muerte”.
El grupo H destaca por reunir a Selección de fútbol de España y Selección de fútbol de Uruguay, dos selecciones históricas del fútbol mundial.
El grupo I también genera expectativa con Selección de fútbol de Francia, Senegal y Noruega.Otro de los grupos más equilibrados es el C, donde aparecen Selección de fútbol de Brasil y Marruecos.
Mientras tanto, el grupo K tendrá un atractivo duelo entre Selección de fútbol de Portugal y Selección de fútbol de Colombia.
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Ecuador?
Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el torneo a través de distintas plataformas:
- DSports y DGO transmitirán los 104 partidos.
- Teleamazonas emitirá 40 encuentros en señal abierta.
- Disney+ ofrecerá 30 partidos seleccionados.
Ecuador sueña con superar su mejor Mundial
La Tricolor buscará en Norteamérica superar lo conseguido en Alemania 2006, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final.
Con una generación consolidada y futbolistas que brillan en Europa, Ecuador llega al Mundial 2026 como una de las selecciones sudamericanas con mayor crecimiento en los últimos años.
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Con información de – El Universo