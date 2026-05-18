Violento robo en gasolinera del norte de Quito: Policía busca a banda que opera en la av. 6 de Diciembre

La Policía Nacional intensificó las investigaciones para identificar a los responsables de un nuevo robo armado ocurrido en un local comercial ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió semanas después de un primer intento de asalto en el mismo sitio, donde incluso un policía resultó herido durante un cruce de disparos. Las autoridades sospechan que una banda organizada estaría operando en el sector de El Inca.

Nuevo asalto genera temor en el norte de Quito

El más reciente robo se registró la noche del viernes 15 de mayo, cerca de las 19:00, dentro de un establecimiento comercial ubicado en una estación de servicio de la av. 6 de Diciembre.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el asaltante actuó junto a otro sujeto que se movilizaba en motocicleta y que habría distraído al guardia de seguridad mientras se ejecutaba el robo.

El delincuente abordó a un cliente para sustraerle un reloj, pero la víctima puso resistencia.

En medio del forcejeo, el sospechoso disparó al aire, provocando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Videos de cámaras de seguridad muestran cómo clientes y trabajadores corrieron o se lanzaron al piso para protegerse de los disparos.

Primer intento de robo dejó un policía herido

El establecimiento ya había sido escenario de un hecho violento el pasado 26 de abril.

Durante la madrugada de ese día, un sujeto ingresó al local y sometió a una trabajadora para exigirle el dinero recaudado.

Tras la alerta emitida por el ECU911, un policía acudió al sitio y enfrentó al sospechoso dentro del negocio.

El individuo abrió fuego y el uniformado respondió usando su arma de dotación.

El intercambio de disparos dejó herido al agente policial.

Las ventanas y puertas del local habían sido reemplazadas recientemente debido a los daños causados durante ese primer ataque.

Policía cercó sectores de El Inca y Gaspar de Villarroel

Tras el nuevo asalto, unidades investigativas de la Policía desplegaron operativos durante la noche del sábado 16 de mayo en sectores de El Inca y la avenida Gaspar de Villarroel.

Las autoridades realizaron levantamiento de indicios y revisiones en distintos puntos con el objetivo de identificar y desarticular a la presunta banda delictiva que estaría operando en esa zona del norte de Quito.

Hasta el momento no se han reportado detenidos.

Crece preocupación por robos en zonas comerciales de Quito

El caso ha generado preocupación entre moradores y comerciantes del sector, quienes alertan sobre el incremento de robos armados y hechos violentos en zonas comerciales de la capital.

Aunque en el último asalto no se reportaron heridos ni daños materiales, el incidente volvió a poner en evidencia los riesgos de inseguridad en áreas de alta circulación vehicular y peatonal.

La empresa propietaria del local comercial y de la estación de servicio aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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Con información de – El Universo