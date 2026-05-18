Dusan Drasković, el hombre que cambió para siempre el fútbol ecuatoriano: “Nos enseñó a no tener miedo”

Mucho antes de que Ecuador disputara mundiales y exportara futbolistas a las grandes ligas de Europa, un entrenador europeo revolucionó por completo la mentalidad de la Tricolor.

Dusan Drasković llegó al país en 1988 y transformó la preparación física, el trabajo táctico y la forma de competir del fútbol ecuatoriano. Su legado no solo marcó a una generación, sino que abrió el camino hacia la era más exitosa de la selección nacional.

Ecuador pasó de las goleadas históricas a competir sin complejos

Antes de la llegada de Drašković, Ecuador era considerado una de las selecciones más débiles de Sudamérica.

La Tri acumulaba derrotas históricas y escasa competitividad internacional.

Entre las goleadas más recordadas aparecen:

Argentina 12-0 Ecuador (1942)

Perú 9-1 Ecuador (1938)

Brasil 7-0 Ecuador (1983)

Uruguay 5-0 Ecuador (1993)

La selección nacional carecía de procesos estructurados y de preparación física moderna.

Sin embargo, el entrenador yugoslavo vio algo diferente en el futbolista ecuatoriano.

“Había potencial, hambre y gente buena”, recordó Drasković en una de sus últimas entrevistas.

Su llegada significó una ruptura con todo lo conocido hasta entonces en el fútbol ecuatoriano.

El técnico europeo que revolucionó la preparación física y táctica

Carlos Coello fue quien apostó por contratar al técnico montenegrino en 1988.

Desde sus primeros entrenamientos, Drasković implementó métodos innovadores para la época: trabajos físicos intensos, sistemas tácticos modernos y sesiones enfocadas en velocidad, fuerza y disciplina colectiva.

El exseleccionado ecuatoriano Eduardo Hurtado recordó que el estratega “cambió el chip” de los jugadores.

“El profesor Dusan logró que nosotros no tuviéramos miedo de enfrentar a grandes selecciones”, afirmó el histórico delantero.

El europeo también incorporó esquemas tácticos adelantados para Sudamérica, como el 3-5-2, además de impulsar la salida del arquero con balón dominado, conceptos que hoy son habituales en el fútbol moderno.

La Copa América de 1993 cambió la historia de la Tri

El punto más alto del proceso liderado por Drasković llegó en la Copa América 1993.

Ecuador alcanzó las semifinales por primera vez en su historia, logrando la mejor participación de la Tri en el torneo continental, un récord que todavía no ha podido ser superado.

Aquella generación cambió la percepción del fútbol ecuatoriano dentro y fuera del país.Ney Raúl Avilés recordó que el entrenador repetía movimientos tácticos todos los días hasta convertirlos en parte natural del juego.

“Era un adelantado para su época”, afirmó el exdelantero.

El legado que abrió el camino hacia los mundiales

Aunque Drasković nunca logró clasificar a Ecuador a una Copa del Mundo, muchos consideran que fue el arquitecto de la transformación que permitió a la selección llegar posteriormente a los mundiales.

Años después de su salida, Hernán Darío Gómez llevó a Ecuador a su primera Copa del Mundo en Corea-Japón 2002.

Posteriormente, Luis Fernando Suárez condujo a la Tri hasta los octavos de final en el Mundial de Alemania 2006, la mejor actuación de Ecuador en una Copa del Mundo.

En la actualidad, Ecuador atraviesa una de las etapas más competitivas de su historia, clasificando consecutivamente a Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y al Mundial 2026.

La nueva generación liderada por futbolistas que militan en las principales ligas europeas mantiene vivo el legado de Drasković: competir sin miedo ante cualquier selección del planeta.

El entrenador que sembró la semilla del cambio

Más allá de los resultados, el legado de Dusan Drasković quedó marcado en la mentalidad del futbolista ecuatoriano.

Su proceso transformó la disciplina, la preparación y la confianza de toda una generación.

Muchos años después, el fútbol ecuatoriano sigue cosechando frutos de aquella revolución silenciosa que comenzó en 1988.

“Aquellos primeros años fueron duros, pero llenos de esperanza. Sembramos una semilla”, resumió alguna vez el histórico entrenador europeo.

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Con información de – El Universo