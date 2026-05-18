Inamhi emite alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador hasta el 20 de mayo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de Ecuador desde la tarde de este domingo 17 de mayo hasta el mediodía del miércoles 20 de mayo. Las zonas más afectadas serían regiones del Litoral, la Sierra y la Amazonía, donde existe riesgo de inundaciones, deslizamientos y complicaciones viales.

Lluvias intensas afectarán al Litoral ecuatoriano

El Inamhi informó que las precipitaciones más intensas en la Costa se concentrarán principalmente en sectores del interior de Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y el norte de Manabí.

En estas provincias se esperan lluvias de intensidad media a alta, con episodios de tormentas eléctricas durante las tardes y noches.

En Guayas, especialmente en las zonas del norte y en sectores limítrofes con Los Ríos, Azuay y Cañar, también se prevén precipitaciones moderadas.

La entidad advirtió que las lluvias podrían generar acumulación de agua en calles y sectores vulnerables, además de afectar el tránsito vehicular por agua estancada, niebla y caída de árboles.

Provincias de la Sierra bajo vigilancia por tormentas

En la región Interandina, el pronóstico señala lluvias de moderada a fuerte intensidad en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Azuay.

Según el reporte, en Pichincha las precipitaciones se concentrarán sobre todo en sectores del centro y occidente de la provincia.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones debido al riesgo de deslizamientos de tierra, reducción de visibilidad en las carreteras y posibles crecidas de quebradas y ríos.

Amazonía registrará los niveles más altos de lluvia

El Inamhi prevé que las provincias amazónicas registren las precipitaciones más intensas durante los días 17, 18 y 19 de mayo.

Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago aparecen entre las jurisdicciones con mayor probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

El organismo también alertó sobre posibles crecidas de cuerpos de agua y ráfagas de viento durante las tormentas, especialmente en zonas cercanas a la estribación de la cordillera.

Riesgos por lluvias: inundaciones, niebla y caída de árboles

El informe meteorológico advierte que las condiciones climáticas podrían provocar:

Acumulación de agua en hogares y calles.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Caída de árboles y afectaciones al tendido eléctrico.

Bancos de niebla que reducirán la visibilidad en las vías.

Crecidas de ríos y quebradas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante tormentas eléctricas.

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Con información de – El Universo