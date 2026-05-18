Mercado laboral de China se mantiene generalmente estable en abril

BEIJING, El mercado laboral de China se mantuvo generalmente estable en abril, con una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta del 5,2 por ciento, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la marca del mes anterior, según los datos publicados hoy lunes por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE).

En los primeros cuatro meses de este año, la tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta prometió el 5,3 por ciento, de acuerdo con el BNE.

La tasa de desempleo entre los trabajadores urbanos registrados localmente fue del 5,3 por ciento, mientras que la tasa para los trabajadores migrantes fue menor, del 5 por ciento.

En las 31 principales ciudades de China, la tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta se situó el mes pasado en el 5,2 por ciento, cifra 0,1 puntos porcentuales inferior a la de marzo.

China ha establecido como objetivo una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuesta de alrededor del 5,5 por ciento en 2026 y se propone crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos dentro del año.

Con información de – Xinhua