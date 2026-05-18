Sector gastronómico de Quito reporta pérdidas de hasta el 70% por toque de queda

El sector gastronómico ecuatoriano enfrenta una de sus semanas más complejas desde la pandemia. La aplicación del estado de excepción y el toque de queda en varias provincias y cantones provocó una caída en ventas de entre el 40% y el 70%, afectando especialmente a restaurantes, bares, discotecas y negocios turísticos de Quito.

Según declaraciones entregadas a Radio Pichincha por Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, la capital fue una de las ciudades más golpeadas por las restricciones de movilidad nocturna.

COREC cuestiona impacto del toque de queda en Quito

Diego Vivero aseguró que la medida aplicada en Quito fue “totalmente desproporcionada e innecesaria”, argumentando que la ciudad no estaba acostumbrada a restricciones de esta magnitud y que recién comenzaba a recuperar su actividad nocturna y turística.

El dirigente sostuvo que las restricciones afectaron directamente a miles de negocios vinculados al entretenimiento, gastronomía y turismo, sectores que dependen en gran medida de la dinámica nocturna de la capital.

Además, advirtió que el impacto sobre la imagen internacional del país todavía no se refleja completamente.

“El desprestigio que ha sufrido el destino turístico llamado Ecuador con esta medida se notará recién en unos seis meses”, afirmó Vivero en declaraciones a Radio Pichincha.

Cumbayá y zonas turísticas registraron las mayores pérdidas

De acuerdo con el representante gremial, las mayores afectaciones económicas se registraron en zonas de alta actividad nocturna y turística.

En sectores como Cumbayá, las ventas habrían caído hasta un 70%, especialmente en establecimientos tipo gastropub, bares y discotecas.

Mientras tanto, sectores como:

La República de El Salvador

La Carolina

La Mariscal

La Floresta

La Michelena

reportaron disminuciones de entre el 40% y el 50% en sus ingresos habituales.

En contraste, el Centro Histórico de Quito no evidenció mayores alteraciones debido a que gran parte de su actividad comercial finaliza en horarios más tempranos.

Eventos cancelados y aumento de costos operativos

El toque de queda también afectó la realización de conciertos, bodas, celebraciones privadas y otros eventos nocturnos, muchos de los cuales fueron cancelados o modificados para cumplir con las disposiciones gubernamentales.

A esto se sumaron nuevos costos operativos para los negocios. Según COREC, varios establecimientos tuvieron que contratar transporte privado para garantizar el traslado de sus trabajadores antes del inicio de las restricciones de movilidad.

Otros locales optaron por cerrar en horario nocturno, afectando tanto los ingresos empresariales como las horas extras de cientos de empleados del sector.

“No vemos en Quito una evaluación que nos diga que valió la pena todo el sacrificio que hemos hecho”, sostuvo Vivero.

Gremio gastronómico pide medidas urgentes al Gobierno

El pasado 13 de mayo de 2026, representantes de COREC mantuvieron reuniones con la viceministra de Turismo, María José Reshuan, y con la subsecretaria de Competitividad del Ministerio de Producción, Silvana Peñaherrera.

Durante el encuentro, el gremio expuso las pérdidas económicas registradas y planteó varias medidas para sostener al sector gastronómico.

Entre las propuestas constan:

Mantener de forma permanente el IVA al 8% para restaurantes.

Impulsar reformas relacionadas con la ley seca.

Promover cambios laborales para proteger el empleo.

Según cifras de COREC, el sector gastronómico genera alrededor de 400.000 empleos directos e indirectos en Ecuador.

Escasez de combustible agravó la crisis

A las restricciones de movilidad se sumó la escasez de combustible registrada la semana pasada, situación que generó retrasos en la entrega de productos y afectó el abastecimiento de negocios gastronómicos.

El gremio espera que desde este lunes 18 de mayo la ciudadanía retome progresivamente las actividades nocturnas y que el Gobierno no renueve el estado de excepción previsto hasta el próximo 1 de junio, tal como habría ofrecido el presidente Daniel Noboa.

Con información de Radio Pichincha / Imagen Diario Expreso