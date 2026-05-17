Descubren dos nuevas especies de bromelias en los Andes del sur de Ecuador

La biodiversidad ecuatoriana vuelve a sorprender a la comunidad científica internacional. Investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y de la Universität Wien describieron dos nuevas especies de bromelias halladas en las provincias de Cañar y Azuay, en ecosistemas secos interandinos considerados únicos y altamente vulnerables.

Científicos descubren nuevas especies de Tillandsia en Ecuador

Dos nuevas especies de plantas del género Tillandsia, pertenecientes a la familia de las bromelias, fueron identificadas en los Andes del sur del Ecuador por los investigadores José M. Manzanares y Walter Till.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Journal of the Bromeliad Society y representa un nuevo aporte al conocimiento de la extraordinaria biodiversidad ecuatoriana.

Las especies descubiertas fueron denominadas:

Tillandsia viridispica

Tillandsia freirei

Además, el estudio restituyó como especie válida a Tillandsia fosteri, una bromelia andina que anteriormente había sido considerada sinónimo de otra especie.

Tillandsia viridispica fue encontrada en Cañar

La especie Tillandsia viridispica fue hallada en paredes rocosas verticales de un cañón cercano a El Tambo, en la provincia de Cañar.

La planta llamó la atención de los investigadores debido a su inusual inflorescencia verde y sus flores violetas, características poco comunes dentro de este grupo botánico.

El nombre viridispica proviene del latín:

viridis = verde

spica = espiga

Los investigadores señalaron que esta especie habita en zonas secas y rocosas de los Andes occidentales y que hasta el momento solo se ha identificado una población conocida.

Debido a amenazas como:

Deforestación

Expansión agrícola

Alteración del hábitat

los autores recomendaron clasificarla como vulnerable según criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Una nueva bromelia fue descubierta en los cañones del Jubones

La segunda especie, Tillandsia freirei, fue encontrada en los cañones del río Jubones y otras zonas áridas de la provincia del Azuay.

La planta se caracteriza por sus largas espigas colgantes y por servir como recurso floral para colibríes adaptados a ambientes secos andinos.

La especie fue nombrada en honor al biólogo ecuatoriano Efraín Freire, investigador del Herbario Nacional del Ecuador del INABIO y especialista en flora vascular con más de 30 años de trayectoria científica.

Según los autores, esta bromelia permaneció confundida durante años con otra especie similar debido a las dificultades de acceso a su hábitat natural, ubicado en paredes rocosas y cañones profundos.

Ecuador mantiene una biodiversidad única y poco explorada

El estudio también permitió restituir a Tillandsia fosteri como especie válida luego del análisis de especímenes históricos y diferencias morfológicas detectadas en poblaciones naturales del sur del Ecuador.

Las bromelias del género Tillandsia son consideradas emblemáticas de los ecosistemas secos y montanos de América Latina, y Ecuador alberga una enorme diversidad de estas plantas, muchas de ellas endémicas y todavía poco estudiadas.

Expertos señalan que estos descubrimientos evidencian la necesidad urgente de fortalecer la conservación de ecosistemas secos interandinos, considerados entre los hábitats más frágiles y menos protegidos del país.

La biodiversidad ecuatoriana sigue captando atención científica internacional

Ecuador es reconocido como uno de los países megadiversos del planeta debido a la enorme concentración de especies por kilómetro cuadrado.

En los últimos años, científicos nacionales e internacionales han descrito nuevas especies de plantas, anfibios, reptiles y aves en distintas regiones del país, especialmente en ecosistemas andinos y amazónicos.

Los investigadores destacaron que todavía existen zonas poco exploradas que podrían albergar especies desconocidas para la ciencia.

Las bromelias del género Tillandsia cumplen funciones ecológicas importantes en ecosistemas secos y montanos, ya que sirven como refugio y fuente de alimento para aves, insectos y otras especies. La pérdida de hábitats naturales por deforestación y expansión agrícola representa una de las principales amenazas para estas plantas endémicas.

Con información de INABIO