Ponen en escena en Dortmund ópera basada en «Las alas del deseo» de Wenders

Dortmund, 15 may (dpa) – La Ópera de Dortmund encargó, con motivo de su 60° aniversario, una ópera basada en la película «Las alas del deseo» («El cielo sobre Berlín»), del director alemán Wim Wenders.

Según informó la institución, el mexicano Rolando Villazón, astro internacional de la ópera, tendrá un papel central al frente de un elenco de primer nivel. El estreno mundial está previsto para el 14 de mayo de 2028.

ARCHIVO – El tenor mexicano Rolando Villazón estará al frente del elenco que representará en 2028 una ópera basada en el film «Las alas del deseo» de Wim Wenders, en la Ópera de Dortmund. Foto: Tobias Hase/dpa

La ópera de la antigua ciudad siderúrgica fue inaugurada el 3 de marzo de 1966 con «El caballero de la rosa», de Richard Strauss.

La película de Wenders, estrenada en 1987, recibió numerosos premios y es considerada una de las obras más influyentes del cine europeo. Para la adaptación musical, la Ópera de Dortmund contrató a la reconocida compositora australiana Elena Kats-Chernin. El libreto estará a cargo del director y autor Martin G. Berger, quien además dirigirá la puesta en escena.

«Sentimos un enorme orgullo y una gran alegría por haber obtenido los derechos y la posibilidad de estrenar como ópera esta obra monumental», declaró el director artístico de la Ópera de Dortmund, Heribert Germeshausen.

La producción contará con apoyo financiero de una fundación y del Secretariado Cultural de Renania del Norte-Westfalia, una asociación de municipios de ese estado federado alemán dedicada al fomento cultural.

Con información de AGENCIA DPA