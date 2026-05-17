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May 17, 2026

China notifica compra de aviones y reducción de aranceles con EE.UU.

  • mayo 17, 2026
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China anunció que junto con Estados Unidos se ha comprometido, en principio, a reducir los aranceles sobre productos de igual relevancia para las dos partes, al tiempo que confirmó la compra de aeronaves estadounidenses, ya anunciada por el presidente norteamericano, Donald Trump, durante su visita de Estado a Pekín.

El Ministerio de Comercio chino también informó en un comunicado de la creación de consejos bilaterales de comercio e inversión, que servirán como mecanismo de diálogo para abordar cuestiones como la reducción de aranceles sobre determinados productos. Asimismo, ambas partes se comprometieron a seguir aplicando los acuerdos alcanzados en consultas anteriores y destacaron avances en ámbitos como el comercio agrícola y la cooperación aeronáutica.

Las dos mayores economías del mundo acordaron reducir las barreras no arancelarias sobre determinados productos agrícolas, incluidos productos como marisco y lácteos chinos, así como carne de vacuno y aves de corral estadounidenses, además de ampliar el comercio agrícola bilateral mediante reducciones mutuas de aranceles sobre una gama definida de productos.

Mas información en Deutsche Welle

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